Attacco terroristico sventato in Polonia: arrestati tre adolescenti

L'Agenzia per la Sicurezza Interna polacca ha arrestato tre adolescenti sospettati di preparare un attacco terroristico, con presunti legami con un movimento neonazista internazionale.

L'Agenzia per la Sicurezza Interna polacca ( ABW) ha arrestato tre adolescenti sospettati di preparare un attacco terroristico. Ad annunciarlo è stato Tomasz Siemoniak, il ministro responsabile dei servizi speciali polacchi, che lo ha comunicato su X lunedì 16 novembre.

I sospettati sono un sedicenne e due diciassettenni. Secondo quanto riferito da Siemoniak, tutti e tre avevano legami con un movimento neonazista internazionale, un elemento che le autorità considerano centrale nel quadro dell'inchiesta.

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Gli elementi raccolti dagli investigatori sui due diciassettenni

Gli investigatori hanno attribuito un peso particolare alle prove riguardanti i due diciassettenni. Secondo le autorità, i due si sarebbero scambiati informazioni tramite app di messaggistica online su esplosivi artigianali, armi da fuoco improvvisate e materiali pirotecnici destinati a un attacco terroristico.

Durante una perquisizione nei locali utilizzati da uno dei sospettati, gli agenti dell'ABW hanno sequestrato sostanze chimiche che potrebbero essere utilizzate per fabbricare esplosivi. Il ritrovamento è uno dei punti su cui si concentra la valutazione degli inquirenti sulla reale capacità operativa del gruppo.

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Un tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due diciassettenni. Il sedicenne è stato invece trasferito in un centro di detenzione minorile, in base alla decisione dell'autorità giudiziaria.

Il presunto legame con l'estremismo di destra e le posizioni politiche

Il collegamento tra gli arresti e l'estremismo di destra è al centro del dibattito politico polacco. Il governo ha affermato che l'autore dell'attacco compiuto a Cracovia potrebbe essere stato ispirato dall'ideologia di estrema destra.

L'opposizione nazionalista ha respinto qualsiasi collegamento di questo tipo. La divergenza tra governo e opposizione riguarda quindi l'interpretazione politica del movimento e dell'attacco, mentre gli arresti annunciati da Siemoniak restano fatti verificati dalle autorità.

Gli investigatori, nel ricostruire i contatti del gruppo, hanno tenuto distinti i sospettati direttamente coinvolti dalle eventuali connessioni più ampie, che non sono ancora state accertate in sede giudiziaria.

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Attacco di Cracovia e prossimi passi dell'indagine

Gli arresti seguono l'attacco compiuto all'inizio di novembre da un uomo armato, che ha ucciso sei persone nella piazza principale di Cracovia. L'episodio resta il contesto immediato in cui le autorità polacche hanno intensificato le verifiche sulle minacce di matrice estremista.

La Procura regionale di Danzica ha fatto sapere in un comunicato che le indagini sono ancora in corso. I pubblici ministeri stanno lavorando per identificare altre persone coinvolte nelle attività del gruppo e per stabilire la portata complessiva dei reati pianificati.