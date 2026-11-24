L'Ucraina lancia droni contro una nave russa a Bengasi, colpendo la rete logistica di Mosca in Libia e inviando un chiaro messaggio a Vladimir Putin.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un'operazione militare audace contro la marina russa in Libia, un evento che ha sorpreso il mondo per la sua portata e i rischi considerevoli assunti. Il 23 novembre, nel porto di Bengasi, situato nell'est della Libia, una nave da carico che trasportava armi è stata danneggiata al largo delle coste libiche dai colpi di sette droni fabbricati in Ucraina. Zelensky ha diffuso diversi video per dimostrare il successo di questa iniziativa senza precedenti, confermando che i bersagli sono stati centrati con precisione.

Origine dei Droni e Segretezza Operativa

L'Ucraina mantiene riserbo totale sui dettagli relativi alla partenza dei droni navali e sul loro percorso attraverso il Mediterraneo. Questo silenzio strategico è essenziale per proteggere eventuali complici coinvolti nell'operazione. Sebbene alcune voci inizialmente indicassero la Libia come luogo di lancio il 23 novembre, i servizi segreti ucraini (Sbu) potrebbero aver agito da altre posizioni, inclusa l'ovest della Libia, per evitare il rilevamento delle difese aeree.

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Ruolo di Khalifa Haftar e Accordi Russi

La scelta del bersaglio non è casuale, poiché la Libia è frammentata da una guerra civile scoppiata oltre dieci anni fa dopo la caduta del colonnello Gheddafi. La Cirenaica, nella parte orientale del paese, è controllata dalle forze del maresciallo Khalifa Haftar, che insieme a suo figlio Saddam governano con pugno di ferro. Haftar ha concluso un accordo con la Russia, consentendo a Mosca di utilizzare il porto di Bengasi come scalo strategico. Il Cremlino aveva infatti bisogno di un nuovo porto nel Mediterraneo dopo la caduta dell'alleato Bashar al-Assad in Siria, dove si trovava la storica base navale di Tartus.

Strategia Ucraina contro la Rete Russa

L'obiettivo dell'Ucraina era precisamente colpire la rete internazionale dell'esercito russo, non tanto per influenzare i conflitti africani, quanto per far sentire la Russia insicura in tutto il mondo. Questa mossa mira ad aumentare il costo della guerra per Vladimir Putin, dimostrando che per la Russia non esiste più un luogo sicuro, nemmeno nei porti lontani dai suoi confini. Il messaggio lanciato da Bengasi è forte e chiaro, segnalando che l'Ucraina è pronta a portare la guerra a migliaia di chilometri dal suo territorio per colpire le infrastrutture logistiche nemiche.

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Rischi Politici e Reazioni Internazionali

L'Ucraina ha messo in conto un doppio rischio, primo tra cui la possibile reazione russa, che potrebbe essere ancora più brutale. Tuttavia, Kiev non ha molto da perdere dato che si prepara ad affrontare un inverno difficile e subisce attacchi quotidiani alle infrastrutture e agli obiettivi civili. Il secondo rischio è di natura politica, considerando che Donald Trump ha mostrato la sua vicinanza a Putin, facendo pressioni per fermare gli attacchi alle raffinerie. L'emissario di Trump, Massad Boulos, si sta sforzando di mediare tra i due leader della Libia, e Washington potrebbe non apprezzare questa intrusione ucraina che rischia di aggravare le tensioni regionali.

Impatto Strategico e Prossimi Passi

Zelensky, combattendo con le spalle al muro, non sembra preoccuparsi di questi risvolti politici internazionali, puntando invece a dimostrare la capacità operativa dell'Ucraina oltre i confini nazionali. L'attacco a Bengasi serve a inviare un messaggio diretto a Putin, confermando che l'Ucraina può colpire dove meno se lo aspetta. Questa operazione segna un punto di svolta nella guerra ibrida, dimostrando che la Libia è diventata un teatro di operazioni indirette con implicazioni globali per la sicurezza russa e l'equilibrio geopolitico nel Mediterraneo.