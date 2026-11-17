Kiev colpisce il ponte di Kerch con missili Flamingo, causando il crollo di un'arcata. Mosca organizza un'urgenza di governo mentre i droni colpiscono una raffineria in Baschiria e missili russi colpiscono i ponti di Kiev.

Le forze armate ucraine hanno lanciato una nuova offensiva strategica contro le infrastrutture critiche russe, colpendo con successo il ponte di Kerch nella notte tra il 16 e il 17 novembre. L'attacco, condotto mediante l'impiego di missili da crociera Flamingo, ha provocato il crollo immediato di un'arcata dell'infrastruttura, tagliando il collegamento terrestre vitale tra la Russia continentale e la penisola di Crimea annessa. Questa operazione ha innescato una rapida e severa risposta da parte del Cremlino, che ha convocato una riunione di emergenza della commissione governativa per valutare l'estensione dei danni e pianificare le contromisure necessarie.

Collasso infrastrutturale e riunione d'emergenza a Mosca

Le agenzie di stampa statali russe hanno confermato che il vice primo ministro Marat Khusnullin presiederà la riunione della commissione governativa incaricata di analizzare le conseguenze dell'attacco subito dal ponte sullo stretto di Kerch. La convocazione di questa sessione urgente evidenzia la gravità percepita dal governo russo riguardo all'integrità della struttura, che rappresenta un arteria logistica fondamentale per il sostegno militare e civile nella regione. Il crollo di una porzione significativa del ponte ha interrotto sia il traffico veicolare che quello ferroviario, come annunciato ufficialmente dal Ministero dei Trasporto russo, creando un blocco fisico immediato nella rete di trasporto dell'area.

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I filmati diffusi sui canali Telegram ucraini mostrano chiaramente ampie sezioni dell'infrastruttura che si sono sgretolate nel mare sottostante, confermando l'efficacia del bombardamento aereo. Il ponte di Kerch, lungo circa diciannove chilometri, è stato costruito per facilitare il flusso di rifornimenti dalle regioni russe alla Crimea, rendendo i danni subiti un duro colpo per le operazioni di Mosco nell'area. La capacità russa di mantenere le linee di rifornimento potrebbe risultare seriamente compromessa fino a quando non verranno avviati complessi lavori di riparazione o costruzione di alternative logistiche.

Rappresaglie russe: raffinerie in Baschiria e danni a Kiev

La risposta russa ai attacchi ucraini è stata immediata e mirata a colpire l'economia bellica e le infrastrutture energetiche ucraine. Nella stessa notte, complessi di raffinazione petrolifera e petrolchimica nella Repubblica della Baschiria, situati a circa mille七百centocinquanta chilometri a est di Kiev, hanno subito gravi danni a causa di un attacco con droni. Il complesso industriale Gazprom Neftekhim Salavat, nella città di Salavat, è stato colpito, generando un grande bagliore visibile e incendi in diverse zone dell'impianto. Questo stabilimento è uno dei più grandi della Russia, in grado di elaborare fino a dieci milioni di tonnellate di petrolio e condensato di gas all'anno, producendo benzina, gasolio e altri derivati chimici essenziali per il mercato interno.

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Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riportato che i missili russi hanno colpito i ponti nord e sud della capitale nella tarda serata, in seguito all'avvertimento dell'aeronautica ucraina sull'arrivo di proiettili. Gli attacchi hanno causato danni significativi alle principali infrastrutture di attraversamento del fiume Dnepr, fondamentali per la mobilità urbana e la ricostruzione della città dopo anni di conflitto. Klitschko ha confermato l'impatto diretto sui ponti, sottolineando la persistenza delle operazioni aeree russe come tentativo di destabilizzare ulteriormente la capitale ucraina. I danni alle infrastrutture di trasporto a Kiev rappresentano un altro fronte di battaglia che impatta direttamente sulla vita quotidiana dei civili e sulla capacità di risposta della città.

Sempre nella regione occupata della Crimea, il governatore locale nominato dal Cremlino, Sergei Aksyonov, ha riferito che due persone sono rimaste uccise a seguito di un nuovo attacco di droni ucraini. Le vittime confermano il costo umano del conflitto che si estende oltre le linee del fronte, colpendo anche le infrastrutture civili e le aree di retrovia. Gli incendi segnalati nel complesso della Baschiria, sebbene l'entità precisa dei danni economici rimanga ancora incerta, testimoniano la capacità ucraina di proiettare la forza anche in regioni remote della Russia, colpendo siti di importanza industriale strategica.

Impatto geopolitico e scenari futuri del conflitto

Questa escalation rappresenta un cambiamento significativo nella dinamica del conflitto, con Kiev che dimostra di poter colpire con precisione infrastrutture chiave protette e Mosca che risponde con durezza contro obiettivi energetici e civili. L'attacco al ponte di Kerch, simbolo politico della sovranità russa sulla Crimea, sfida la narrazione di sicurezza fornita dal Cremlino e apre nuove domande sulla sostenibilità logistica delle operazioni russe in Ucraina. La capacità di Kiev di utilizzare missili Flamingo per penetrare le difese aeree e colpire obiettivi a lungo raggio indica un'evoluzione nelle capacità operative delle sue forze armate.

Le conseguenze di questi attacchi si faranno sentire a lungo termine, sia in termini di capacità produttiva energetica russa persa a causa del danno al complesso di Salavat, sia per l'isolamento logistico della Crimea. La riunione di emergenza convocata da Mosca suggerisce che il governo russo sta cercando di valutare se esistono vulnerabilità critiche che potrebbero essere sfruttate ulteriormente nelle prossime settimane. Per l'Ucraina, invece, questi successi tattici rafforzano la posizione negoziale e la capacità di influire sul corso della guerra, dimostrando che le infrastrutture russe non sono immuni agli attacchi nonostante le fortificazioni installate.