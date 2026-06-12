Attacco ucraino nella regione russa di Bryansk: 2 morti e 10 feriti, mentre la guerra si estende a Sumy e Mykolaiv

Un attacco dell'Ucraina nella zona di Bryansk ha causato due morti e dieci feriti; nello stesso periodo, droni russi hanno ucciso una donna a Sumy e ferito altre tre persone a Mykolaiv, segnando una nuova escalation del conflitto al confine.

Due persone perse la vita e altre dieci riportarono ferite in seguito a un attacco orchestrato dall'Ucraina nella regione russa di Bryansk , situata al confine con l'Ucraina, secondo quanto comunicato dal governatore regionale ad interim Yegor Kovalchuk in un messaggio su Telegram nella serata di giovedì.

L'azione bellica si è svolta in più fasi: nella zona di Suzemka, nelle immediate vicinanze del confine, i bombardamenti hanno provocato due morti e due feriti, mentre a una distanza di circa 110 chilometri, nella cittadina di Starodub, un attacco contro alcune stazioni di servizio ha lasciato ferite a sette persone. Inoltre, un drone ha colpito un luogo diverso, ferendo un bambino di cinque anni.

Gli abitanti della zona, abituati a una costante tensione, hanno riferito di aver udito un forte boato seguito da esplosioni di grande intensità, che hanno provocato danni sia alle infrastrutture civili che alle abitazioni. Le autorità locali hanno immediatamente attivato i soccorsi, trasportando i feriti all'ospedale più vicino e predisponendo dei rifugi temporanei per le famiglie colpite. Parallelamente, sul suolo ucraino, si sono verificati ulteriori attacchi a sangue freddo.

Nella regione settentrionale di Sumy, il governatore regionale Oleh Hryhorov ha confermato, tramite Telegram, la morte di una donna di 44 anni e le gravi ferite di un'altra donna di 33 anni, entrambe vittime di un attacco con droni provenienti dalla Russia. La stessa notte, nella città meridionale di Mykolaiv, tre cittadini sono stati feriti da un'ulteriore incursione di droni, secondo le autorità locali.

Questi eventi confermano l'intensificarsi del conflitto nella zona, dove le operazioni di guerra non si limitano più alle linee del fronte, ma si estendono a aree civili, causando vittime tra la popolazione non combattente. Il bilancio complessivo di questi scontri evidenzia una crescente escalation di violenza che colpisce entrambi i lati del confine, rendendo sempre più difficile distinguere tra obiettivi militari e civili. Gli osservatori internazionali hanno espresso preoccupazione per la protezione dei civili, richiamando all'osservanza del diritto internazionale umanitario.

Nel frattempo, le autorità russe hanno promesso una risposta forte contro gli attacchi considerati "provocazioni" dal territorio ucraino, mentre Kiev ha sottolineato che le sue operazioni mirano a colpire obiettivi strategici russi. La situazione resta altamente volatile, con il rischio di ulteriori escalation che potrebbero coinvolgere nuove aree e aumentare il numero di vittime civili





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