Attacco Università Atene: 3 Feriti in Assemblea Studentesca Il 4 Novembre

Violente proteste nel campus dell'Università di Atene il 4 novembre. Tre studenti feriti durante un'assemblea. Il Ministero condanna l'azione violenta mentre le tensioni educative salgono.

Un gruppo di individui, alcuni dei quali equipaggiati con elmetti protettivi, ha assalito violentemente un'assemblea studentesca ospitata nel campus principale dell'Università di Atene. L'aggressione, verificatasi mercoledì 4 novembre, ha causato il ferimento di tre persone. Gli eventi si sono svolti nell'area universitaria della capitale greca, attirando l'attenzione immediata delle autorità locali e dei servizi di emergenza.

Dettagli Incidente e Stato dei Feriti

Il servizio di emergenza medica greco, insieme all'agenzia di stampa semi-statale Athens News Agency, ha confermato i dettagli dell'attacco. I tre individui colpiti durante la rissa sono stati trasportati d'urgenza e trattati in un ospedale di Atene. Le condizioni delle vittime sono state classificate come non critiche, nonostante la gravità apparente dell'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori presenti sul luogo.

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Indagine Polizia e Responsabili

La Polizia ellenica ha aperto ufficialmente un'indagine formale per determinare le dinamiche dell'aggressione e l'identità degli aggressori. Al momento, non risulta chiaro chi abbia organizzato o eseguito l'attacco, né quali siano le motivazioni specifiche che hanno guidato la violenza contro l'assemblea. Nessun arresto è stato segnalato immediatamente dopo l'incidente, lasciando aperta la ricerca degli autori dei fatti.

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Posizione Ministero Istruzione Greco

Il Ministero dell'Istruzione greco ha condannato con fermezza l'episodio di violenza, definendolo un insulto diretto alla comunità accademica nazionale. I funzionari del Ministero hanno sottolineato come l'attacco abbia gravemente minato la libertà di espressione, principio fondamentale per il dibattito universitario. L'istituzione ha ribadito la sua opposizione a qualsiasi forma di intimidazione nel contesto educativo.

Tensioni Studenti e Futuro Proteste

Questa violenza si inserisce in un contesto più ampio di malcontento giovanile, con migliaia di studenti e docenti che hanno sfilato in tutta la Grecia il mese scorso. Le proteste chiedevano maggiori finanziamenti statali per l'istruzione, migliori strutture e classi meno affollate. I gruppi studenteschi hanno già annunciato che altre manifestazioni sono in programma per questo mese, continuando a seguire l'esempio dei manifestanti di altri paesi europei.