Attentato a Cracovia: Michal Oksinski uccide tre familiari e spara sulla folla

Il 24enne polacco Michal Oksinski ha ucciso il padre, la madre e la sorella prima di sparare in piazza del Mercato a Cracovia, sabato 7 novembre. Cinque stranieri sono stati colpiti.

Sabato 7 novembre il centro di Cracovia, in Polonia, è stato sconvolto da un attacco armato compiuto da Michal Oksinski, un uomo di 24 anni di nazionalità polacca con idee di estrema destra. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa, il presunto attentatore avrebbe ucciso prima il padre di 53 anni, la madre di 52 anni e la sorella di vent'anni.

Dopo i delitti in famiglia, Oksinski avrebbe preso un'auto e raggiunto la piazza del Mercato, dove avrebbe aperto il fuoco a caso sulla folla. Il bilancio dell'attacco è stato reso noto dalle autorità polacche, mentre l'uomo è stato poi ricoverato in ospedale dopo lo scontro a fuoco con la polizia.

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Come si è svolto l'attacco in piazza del Mercato

Il presunto attentatore avrebbe agito con una mimetica e un fucile semiautomatico AR-15, un'arma di tipo militare. Per arrivare nella piazza ha utilizzato una Subaru nera senza targa, che gli ha permesso di avvicinarsi al centro della città.

Il percorso verso Cracovia non è stato breve. La distanza tra la piazza del Mercato e la casa di Oksinski a Ostrowiec Świętokrzyski, città di 75mila abitanti sul fiume Kamienna, è di 150 km. In serata, nella stessa abitazione, la polizia ha trovato i corpi dei familiari, come dichiarato a Tvn24 dal viceispettore Andrzej Fijołek, portavoce del capo della polizia, che ha aggiunto che i tre sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco.

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Profilo del presunto attentatore e testimonianze

Oksinski lavora come tornitore ed è stato studente di meccanica in un istituto professionale. Secondo quanto riferito, andava spesso al poligono con il padre, che è tra le vittime dell'attacco.

Il ministro degli Interni ha descritto il presunto attentatore come animato da ideologie ultranazionaliste. Come riportato dal Corriere della Sera, che cita testimonianze diffuse dalla radio locale Eska, da ragazzo Oksinski non socializzava facilmente e alcuni ex compagni di scuola hanno raccontato che durante le lezioni disegnava persone impiccate. Alla richiesta di spiegazioni, avrebbe risposto che si trattava di un attacco a una scuola di cui lui era l'assalitore.

Vittime straniere, agenti feriti e appello per il sangue

Secondo quanto riportato da Gazeta Wyborcza, che cita il ministero dell'Interno e dell'Amministrazione e ha parlato con la Reuters, i cinque stranieri colpiti nella sparatoria provengono da Austria, Germania, Portogallo, Russia e Gran Bretagna. Delle persone ricoverate nell'Ospedale Universitario di Cracovia, tre si trovano in condizioni gravi.

I due agenti di polizia feriti nell'agguato sono in gravi condizioni: sono stabili, ma la loro vita è in pericolo. Il sergente Kulik e il sergente Artur Morański hanno affrontato l'attentatore e lo hanno fermato, rispondendo al fuoco.

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Il ministro della Giustizia Waldemar Żurek ha lanciato un appello per la donazione di sangue a favore del poliziotto ferito, che ha un polmone compromesso e necessita di sangue di gruppo AB Rh+. Żurek ha inoltre definito il comportamento dei due agenti un eroismo senza confini, sottolineando che uno dei due è stato colpito da tre proiettili.