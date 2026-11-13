Attentato a Mosca: un'auto esplode il 13 novembre nel distretto di Chertanovo, Serhiy Zavorotnyi è ferito gravemente e ricoverato in ospedale.

Un'auto è esplosa oggi, 13 novembre, nel distretto di Chertanovo, nel sud di Mosca, capitale della Russia. Nello scoppio un uomo è rimasto ferito gravemente: secondo quanto appreso, si tratta di Serhiy Zavorotnyi, ex portavoce dell'ex premier ucraino Mykola Azarov.

Secondo le prime informazioni, Serhiy Zavorotnyi era alla guida del veicolo e, con l'esplosione, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Dopo l'accaduto è stato trasferito in ospedale, dove risulta ricoverato.

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Dinamica dell'esplosione e indagine delle autorità russe

La notizia è stata confermata dall'agenzia di stampa Ria Novosti, che cita le forze dell'ordine intervenute sul luogo dell'esplosione. Secondo quanto riferito, sulla scena è stata aperta un'indagine.

Il racconto diffuso sui social indica che lo scoppio avrebbe scaraventato il conducente sulla strada. Le cause dell'esplosione restano al momento oggetto di accertamenti, e non sono ancora state rese note ipotesi ufficiali.

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Il veicolo appartiene a Serhiy Zavorotnyi, come riportato dai messaggi che hanno rilanciato l'episodio. Nessuna fonte disponibile collega in modo verificato l'esplosione a un movente preciso.

Chi è Serhiy Zavorotnyi e il suo percorso politico

Serhiy Zavorotnyi è un pubblicista, storico ed esperto di media e politica. Il suo profilo pubblico è legato soprattutto alla politica dell'Ucraina e della Russia.

Zavorotnyi è stato consigliere dell'ex primo ministro ucraino Mykola Azarov, in carica dal 2010 al 2014, durante la presidenza di Viktor Yanukovich. Il suo ruolo era dunque inserito nel governo ucraino di quegli anni.

Dopo la rivoluzione di Euromaidan del 2014, che rovesciò Viktor Yanukovich, Zavorotnyi si è trasferito in Russia. Da allora avrebbe espresso posizioni filo-Cremlino e anti-occidentali.

Nel 2018, insieme ad Alexey Berdnikov, ha pubblicato il libro 'Yanukovich si è arreso. Il Dipartimento di Stato ha accettato. Come la Russia ha perso l'Ucraina', opera che riflette il suo punto di vista sugli eventi.

Accuse e versione diffusa da un messaggio in ucraino

Un messaggio pubblicato in lingua ucraina descrive Serhiy Zavorotnyi come ufficiale del Servizio di intelligence esterna della Russia, indicato come SVR. Lo stesso messaggio lo presenta come ex consigliere dell'ex premier ucraino Mykola Azarov, definito fuggitivo.

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Il testo non indica chi sia responsabile dell'esplosione e non fornisce ulteriori dettagli sulle circostanze. Si tratta di una versione diffusa sui social, che non risulta confermata dalle autorità nel materiale disponibile.

Le informazioni sul ruolo professionale di Zavorotnyi restano quindi da verificare. Per ora il quadro ufficiale si limita all'apertura di un'indagine e al ricovero del ferito.

Prossimi passi dell'indagine a Mosca

Al momento le autorità russe hanno aperto un'indagine, ma non sono state comunicate la causa dell'esplosione né l'identità di eventuali responsabili. Il caso resta quindi aperto.

L'episodio è avvenuto in un distretto meridionale della capitale e coinvolge una figura legata all'ex premier ucraino Mykola Azarov. Il collegamento politico rende la vicenda oggetto di attenzione anche fuori dalla Russia.

Le fonti disponibili non indicano tempi precisi per nuove comunicazioni ufficiali. Eventuali sviluppi andranno verificati sulla base delle dichiarazioni di Ria Novosti e delle forze dell'ordine russe.