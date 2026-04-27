Attentato a Trump: il dibattito sulla follia e sulla sicurezza negli Stati Uniti

Un tentativo di attentato durante la cena dei corrispondenti esteri a Washington ha scatenato un dibattito sulla sicurezza e sulla violenza negli Stati Uniti. Le dichiarazioni di Donald Trump e le riflessioni dello scrittore Shalom Auslander hanno alimentato la discussione sulla proliferazione delle armi e sulla normalizzazione della follia nella società.

Un tentativo di attentato durante la cena dei corrispondenti esteri a Washington ha scatenato un dibattito sulla sicurezza e sulla violenza negli Stati Uniti. Secondo le indagini, l'attentatore avrebbe potuto compiere una strage, mettendo a rischio la vita del presidente degli Stati Uniti.

Donald Trump, in un'intervista a 60 Minutes, ha dichiarato di non aver avuto paura, affermando: “Capisco la vita, viviamo in un mondo pazzo”. Questa riflessione sulla follia è stata ripresa anche dallo scrittore Shalom Auslander, che in un'intervista a La Stampa ha commentato l'attacco con parole forti: “Un pazzo ha cercato di uccidere un folle.

Immagino che scopriranno che il pazzo leggeva, ascoltava e guardava altri pazzi – nei podcast, su Twitter, su TikTok, ecc… – il che, data l’insondabile stronzaggine del folle, ha reso le azioni del pazzo perfettamente logiche ai suoi occhi”. Auslander ha sottolineato come la società sia ormai dominata da una spirale di follia, con i social media che amplificano le azioni estreme.

“Parleremo per un po’ di quello che è successo, finché il folle non farà la prossima cosa da folle e il prossimo pazzo non farà la prossima cosa da pazzo, mentre nel frattempo i sociopatici tech-bro che hanno reso possibile ai folli e ai pazzi di controllare il nostro mondo se la ridono”, ha aggiunto. L'attentatore, prima dell'aggressione, avrebbe inviato una lettera alla sua famiglia e un allarme alla polizia, definendosi “un assassino federale gentile”.

Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla proliferazione delle armi negli Stati Uniti, dove il numero di armi da fuoco supera quello degli abitanti.

“Siamo l’unico Paese che ha più armi da fuoco che abitanti”, ha dichiarato Auslander, criticando la normalizzazione della violenza. Inoltre, lo scrittore ha espresso scetticismo sulle teorie complottiste che ipotizzano una messa in scena della sparatoria, sostenendo che “non c’è letteralmente nulla a cui Trump non si abbasserebbe; quindi, perché fingere una sparatoria dovrebbe essere escluso dalle ipotesi? Non sto dicendo che l’ultima sia stata inscenata, ma qualcuno ne sarebbe sorpreso? ”.

Auslander ha anche ricordato altri comportamenti controversi di Trump, come l'accusa di aver avuto rapporti con minorenni, di aver sparato a cittadini disarmati, di aver assaltato il Campidoglio e di aver guadagnato miliardi dalla sua presidenza. “Quindi, perché questo dovrebbe essere un limite? ”, ha concluso





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