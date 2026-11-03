Attentato a Zamfara: 8 morti tra polizia e vigilantes in Nigeria

Un'imboscata nello stato di Zamfara ha ucciso 5 poliziati e 3 vigilantes della CPG. Attaccanti hanno rapito alcuni agenti e sottratto armi. La situazione di instabilità continua.

Un violento attacco a sorpresa ha interessato le forze dell'ordine nel nord-ovest della Nigeria, provocando la morte di almeno otto membri della sicurezza. L'evento si è svolto martedì 3 novembre nello stato di Zamfara, una regione storicamente segnata da alti tassi di criminalità organizzata, rapimenti e conflitti armati. Le autorità locali hanno confermato la gravità dell'incidente, classificandolo come un'imboscata ben pianitata contro un convoglio di pattuglia.

Dettagli dell'imboscata a Gidan-Giye

L'attacco ha colpito specificamente nei pressi del villaggio di Gidan-Giye, situato all'interno dell'area amministrativa locale di Tsafe. Secondo le testimonianze raccolte dagli ufficiali di comando, gli aggressori hanno tendito l'agguato a un autobus da quindici posti che trasportava un team di sicurezza in transito. I militanti hanno aperto il fuoco sul veicolo, distruggendolo completamente e bloccando la fuga dei membri delle forze dell'ordine che si trovavano a bordo.

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La dinamica dell'evento ha permesso ai malintenzionati di isolare il convoglio e di procedere con l'eliminazione dei membri della scorta. La posizione remota dell'attacco ha facilitato l'azione coordinata degli assaltanti, che sono riusciti a neutralizzare gli agenti presenti prima che potessero organizzare una risposta difensiva efficace. Questo dettaglio geografico è cruciale per comprendere la vulnerabilità dei percorsi di pattuglia in questa specifica zona del nord-ovest nigeriano.

Vittime e identità dei caduti

Il bilancio ufficiale delle vittime, comunicato dal comandante della Zamfara Community Protection Guard, Lawal Haruna, include cinque agenti di polizia e tre membri della CPG. La Zamfara Community Protection Guard è un gruppo di vigilanza sostenuto direttamente dallo Stato, istituito per supportare le operazioni di sicurezza e contrastare le attività criminali nel territorio. La perdita combinata di poliziati professionisti e membri delle milizie civili sottolinea la severità dello scontro armato avvenuto il 3 novembre.

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Abubakar Isa, un membro attivo della CPG, ha fornito ulteriori dettagli sulla composizione del gruppo attaccato e sulla natura coordinata dell'assalto. La presenza contemporanea di forze statali e milizie civili indica che l'operazione di pattuglia aveva una portata estesa, coinvolgendo diverse unità operative nella stessa missione. La morte di queste otto persone rappresenta un colpo significativo per le capacità operative delle forze di sicurezza locali in quella specifica giornata.

Recupero corpi e armi sottratte

Nelle fasi successive all'attacco, le forze dell'ordine hanno avviato operazioni di soccorso e recupero. Un comunicato ufficiale ha precisato che i soccorritori sono riusciti a recuperare i corpi di cinque dei poliziati uccisi. Inoltre, sono stati tratti in salvo sette altri agenti, mentre due poliziati feriti sono stati evacuati d'urgenza verso strutture mediche per ricevere cure specializzate. Queste operazioni dimostrano la resilienza delle unità di emergenza nella regione.

Un aspetto particolare del rapimento ha riguardato il furto di equipaggiamento militare. La polizia ha dichiarato che gli aggressori hanno sottratto cinque fucili d'assalto AK-47. La perdita di queste armi può avere implicazioni a lungo termine per la sicurezza locale, poiché potrebbe armare ulteriormente i gruppi criminali attivi nella zona. Il controllo delle risorse belliche rappresenta una componente chiave nella lotta alla criminalità organizzata in Nigeria.

Scomparsi e indagini in corso

Oltre alle vittime confermate e ai feriti, persiste l'incertezza sul destino di alcuni agenti sopravvissuti. Un agente di polizia ha riferito a Reuters che i malviventi hanno rapito ulteriori membri del contingente durante il caos dello scontro. Sebbene le autorità non abbiano ancora confermato il numero esatto degli ufficiali rimasti dispersi, la presenza di ostaggi rappresenta una priorità per le indagini e le operazioni di ricerca.

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Un'altra fonte delle forze dell'ordine ha aggiunto che i banditi avrebbero portato i rapiti in una località non specificata, complicando le operazioni di recupero. La mancata conferma ufficiale del numero di dispersi indica che le verifiche sono ancora in fase attiva. La situazione rimane fluida, con le autorità che cercano di delineare con precisione il numero delle vittime e dei prigionieri per pianificare le future strategie di intervento e soccorso nel contesto di sicurezza del nord-ovest della Nigeria.