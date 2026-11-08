Attentato Cracovia 7 Novembre: Testimonianza Roberto Di Matteo

Roberto Di Matteo racconta l'attentato a Cracovia del 7 novembre. Tra terrore e confusione, il cantante descrive gli istanti in cui ha creduto di morire.

Il cantante Roberto Di Matteo, nativo di Modena, ha condiviso la sua esperienza traumatica durante l'attentato avvenuto a Cracovia il 7 novembre. La vittima ha cercato di descrivere i momenti di terrore assoluto vissuti nel pomeriggio di quel giorno, quando un attentatore ha aperto il fuoco sulla folla nella celebre Piazza Mercato. L'episodio ha lasciato sei persone morte e altre sedici ferite, segnando profondamente chi si trovava lì per strada.

Testimonianza del Terrore in Piazza Mercato

Di Matteo racconta di essere stato con un gruppo di italiani, tra cui spicca il bolognese Umberto Orsini, anche lui presente durante la sparatoria. Umberto ha già condiviso i dettagli della scena sui social network, mentre Roberto ha parlato con profonda emozione degli istanti in cui ha temuto per la propria vita. "Ieri purtroppo abbiamo assistito a qualcosa di indescrivibile", ha dichiarato il cantante, spiegando come la realtà possa cambiare da un momento all'altro. Ha aggiunto con voce rotta: "Per qualche minuto ho pensato di morire".

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La Fuga e la Perdita dei Compagni

La dinamica degli eventi ha portato al gruppo di amici italiani una confusione estrema e una fuga disperata. "Ci trovavamo lì, in piazza del Mercato", ha spiegato Di Matteo, aggiungendo che i primi colpi di pistola hanno scatenato il panico tra i presenti. Molti cittadini e turisti hanno iniziato a correre in preda al terrore, costringendo il gruppo a cercare riparo immediato. "Abbiamo sentito dei colpi di pistola, abbiamo visto tante persone che correvano, ci siamo nascosti in un bar", ha rivelato. Durante la precipitosa ritirata, Di Matteo ha perso di vista i propri amici, rimanendo isolato nella caos generale.

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Il Confine Sottile tra Normalità e Tragedia

Le parole del cantante modenese evidenziano la fragilità della vita e la suddenità del passaggio dalla quotidianità all'orrore. "Sono stati attimi davvero difficili, difficili da raccontare", ha continuato, sottolineando come siano momenti che difficilmente si cancellano dalla memoria. "In pochi secondi ti rendi conto di quanto sia fragile la vita e di quanto sia sottile il confine tra la normalità e una tragedia", ha concluso. Questo trauma ha segnato profondamente non solo lui, ma anche Umberto Orsini e gli altri presenti, creando un'eco emotiva che si estende ben oltre la scena del crimine. La testimonianza di Di Matteo rimane una delle voci più potenti per comprendere l'impatto psicologico di eventi simili.