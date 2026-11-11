L'attentato del 7 novembre a Cracovia ha causato 6 vittime e oltre dieci feriti, segnando la prima tragedia terroristica in Polonia contemporanea. L'incidente ha scosso la percezione della sicurezza pubblica.

Il 7 novembre scorso sull'area del Mercato a Cracovia si è verificato un attentato terroristico che ha provocato sei deceduti e oltre dieci feriti gravemente. L'incidente è stato il primo di questa natura nella storia recente della Polonia. Il responsabile, un ventiquattrenne di Ostrowiec Świętokrzyski, aveva già assassinato i genitori e la sorella prima di saltare l'incursione nella città vecchia.

Come si è svolto l'attentato

L'attentore, armato di fucile, ha sparato contro passeggeri scelti casualmente mentre attraversava l'autostrada del Mercato e le strette vie del centro storico. All'arrivo della pattuglia, due agenti di polizia lo hanno fermato tempestivamente, ma nella frenata a fuoco hanno riportato gravi ferite.

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Il confronto finale ha fatto sì che l'ex militare riporti ferite organiche che lo hanno ucciso il 9 novembre. Gli inquirenti stanno verificando le motivazioni del gesto, con l'ipotesi che l'attentatore sia stato ispirato da ideologie di estrema destra.

Reazioni dei protagonisti politici e mediali

Il quotidiano Gazeta Wyborcza ha espresso apprezzamento per l'atto di coraggio dei poliziotti, qualificandoli da eroi. Il leader del quotidiano Rzeczpospolita di Varsavia ha lamentato che L'attentato ha sconvolto la percezione di sicurezza pubblica, evidenziando che la Polonia era considerata a basso rischio di terrorismo.

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Il settimanale Polityka ha sottolineato l'originalità dell'attentatore, ribadendo che la sua ideologia di estrema destra non corrisponde al tipico profilo terroristico associato all'estremismo islamico. Ha inoltre suggerito che la tragedia alimenterà il conflitto politico nei confronti del governo attuale.

Impatto sul tessuto pubblico e prossimi sviluppi

La comunità di Cracovia, e in particolare i cittadini polacchi, hanno espresso pressanti richieste di maggiore sicurezza negli spazi pubblici. Le autorità politiche promettono di intensificare la sorveglianza e di rivedere le politiche di prevenzione del terrorismo.

In attesa dell'analisi finale della polizia, gli inquirenti continueranno a esaminare le possibili collaborazioni di cui posseduto l'attentatore, al fine di deriverne la responsabilità legale. L'episodio lascia un segno indelebile nella memoria collettiva e costituisce un punto di riferimento decisivo per le future politiche di sicurezza nazionale.