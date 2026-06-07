Attentato in Israele: un morto e cinque feriti, terrorista arabo-israeliano neutralizzato

Un uomo armato ha ucciso una persona e ferito altre cinque in una serie di attacchi in diverse località del centro di Israele. Il terrorista, Omar Yassin, è stato ucciso dalle forze di sicurezza dopo una caccia all'uomo. Hamas ha elogiato l'attacco, mentre la comunità internazionale condanna.

Un attentato a colpi di arma da fuoco ha sconvolto la domenica in Israele . L'attacco, iniziato intorno alle 11 del mattino, ha provocato la morte di un uomo e il ferimento di altre cinque persone.

Il terrorista, Omar Yassin, un arabo-israeliano di 21 anni, ha agito da solo, spostandosi in auto tra diverse comunità nel centro del Paese: Kochav Yair, Tzur Yitzhak e Tzur Natan. Le forze di sicurezza israeliane lo hanno neutralizzato dopo una caccia all'uomo di due ore.

L'attacco è stato rivendicato da Hamas, che lo ha definito 'eroico' in una dichiarazione ad al Jazeera: 'Questa è la risposta alla continua aggressione contro Gaza e ai continui crimini contro la nostra gente in Cisgiordania e a Gerusalemme. La resistenza continuerà'. Anche la Jihad islamica palestinese si è associata alla rivendicazione.

Tra le prime reazioni internazionali, il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha condannato con fermezza l'attacco terroristico, esprimendo solidarietà alle vittime e alle loro famiglie e vicinanza alle autorità israeliane.

'Nessuna causa politica, nessun conflitto, nessuna rivendicazione può legittimare il massacro di civili innocenti', ha dichiarato. La dinamica dell'attacco è stata ricostruita dalle autorità. Yassin è partito da Taiba, in Cisgiordania, intorno alle 10.30. Prima tappa: il McDonald's di una stazione di servizio fuori Kochav Yair.

Rimanendo in auto, ha sparato contro i civili, ferendone due. Poi è fuggito lungo l'autostrada 5533 ed è entrato a Tzur Yitzhak, dove ha diretto l'arma contro un civile che presidiava l'ingresso dell'insediamento, ferendolo. Ha continuato a fare fuoco a Tzur Natan, colpendo un altro civile che sorvegliava il cancello.

Infine si è diretto verso la comunità di Selait, dove ha notato Haim Kalomiti, 55 anni, un maggiore in pensione che da riservista faceva parte della sicurezza del moshav di Tzur Natan, seduto nella sua auto. Gli ha sparato, uccidendolo. Kalomiti lascia la moglie e tre figli. Tra i feriti, due uomini sono in condizioni gravi e sono stati sottoposti a interventi chirurgici.

Un testimone, Shahar Hazan, ha raccontato ai media: 'È iniziato con il rumore di cinque spari, uno dopo l'altro. Non capivamo da dove provenissero. Poi si è capito che erano proprio accanto a me, nel McDonald's. L'attentatore è riuscito a lasciare il luogo senza essere preso immediatamente.

La sensazione è quella di una paura esistenziale'. L'attacco ha scatenato una vera e propria caccia all'uomo, a cui hanno preso parte unità dell'esercito, lo Shin Bet e la polizia, nel timore che fossero entrati in azione diversi terroristi contemporaneamente. Le comunità dell'area dove si è spostato Yassin sono state allertate e per due ore gli abitanti sono rimasti barricati in casa. L'Idf ha individuato il terrorista e lo ha neutralizzato sul posto.

Successivamente le strade di ingresso a Taiba e nella zona sono state chiuse per le indagini. Nel frattempo, a Gaza, la protezione civile di Hamas ha riferito che negli attacchi dell'Idf in giornata sono state uccise dieci persone e 17 sono rimaste ferite.

L'esercito israeliano ha reso noto di aver eliminato martedì in un attacco mirato nel sud della Striscia Sakr Abu Karim, comandante di una cellula Nukhba di Hamas, tra i leader dell'attacco al kibbutz Kissufim durante il massacro del 7 ottobre 2023. L'attentato di domenica riaccende le tensioni in un contesto già segnato dal conflitto in corso, con la comunità internazionale che chiede moderazione e condanna la violenza contro i civili





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