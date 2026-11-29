Un'imboscata nel distretto di Kohlu ha ucciso 11 minatori di carbone. Il ministro dell'Interno ha condannato l'atto, mentre il Balochistan continua a combattere l'insurrezione separatista e la violenza delle milizie.

Le forze di polizia pakistane hanno confermato che un gruppo di aggressori armati ha teso un'imboscata mortale a due mezzi che trasportavano lavoratori nel distretto montuoso di Kohlu, nella provincia del Balochistan. L'attacco, verificatosi domenica 29 novembre, ha causato la morte immediata di undici minatori di carbone, segnando un ulteriore episodio di violenza in una regione storicamente instabile e frequentemente colpita da attività ribelli.

Dettagli Dell'Agguato E Del Luoco

Tayyab Iqbal, capo della polizia locale di Kohlu, ha fornito i dettagli operativi dell'episodio, rivelando che gli uomini armati hanno intercettato i due piccoli camion mentre viaggiavano verso o dalle miniere di carbone di Chamalang. Gli aggressori hanno agito con precisione, costringendo a scendere i conducenti dei veicoli, i quali sono stati successivamente lasciati liberi senza subire danni fisici gravi.

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I ribelli hanno separato i minatori dagli autisti e li hanno trascinati in una zona montuosa vicina al luogo dell'imboscata, dove li hanno giustiziati. Dopo l'esecuzione, i militanti si sono dati rapidamente alla fuga verso le aree selvagge circostanti, sfruttando la complessità del terreno per sfuggire alle indagini iniziali. La polizia ha immediatamente cinto d'assedio l'area del crimine per preservare le prove e ostacolare eventuali fughe supplementari.

Posizioni Dei Responsabili E Del Governo

Il ministro degli Interni pakistano, Mohsin Naqvi, ha espresso una dura condanna ufficiale per il massacro, definendo l'attacco un atto di estrema brutalità contro lavoratori inermi. La sua dichiarazione evidenzia la preoccupazione crescente del governo centrale per l'escalation della violenza nel sud-ovest, dove la sicurezza dei civili e dei lavoratori delle risorse è costantemente minacciata.

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Sebbene nessun gruppo jihadista o separatista abbia rivendicato ufficialmente la responsabilità dell'attacco di domenica, le autorità pakistane mantengono un alto livello di allerta. Da tempo, i funzionari di Islamabad accusano l'Esercito di Liberazione del Balochistan di essere il principale responsabile di numerosi omicidi e attentati recenti nella provincia, sfruttando il terreno difficile a proprio vantaggio.

Impatto Reale E Contesto Regionale

Il distretto di Kohlu si è recentemente trasformato in un'area ad alto rischio, registrando un'impennata significativa degli attacchi da parte di militanti contro obiettivi civili e governativi. Questa provincia ricca di minerali, che confina con l'Afghanistan e l'Iran, è da decenni il teatro di un'insurrezione separatista che mira a opporsi al controllo dello Stato pakistano sulle sue risorse naturali.

La morte di questi undici lavoratori evidenzia i pericoli quotidiani per le comunità che operano nelle miniere e nelle aree di frontiera del Balochistan. L'insurrezione continua a destabilizzare la regione, creando un clima di paura che influenza non solo la vita dei residenti, ma anche le attività estrattive fondamentali per l'economia locale e nazionale.

Le operazioni di ricerca avviate dalla polizia locale mirano a rintracciare gli autori materiali e logistici dell'imboscata. Tuttavia, la natura remota e montuosa dell'area rappresenta un ostacolo formidabile per le forze dell'ordine, che faticano a mantenere il controllo sulle zone rurali più isolate dove i ribelli operano con grande libertà.

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Questa vicenda si inserisce in un contesto più ampio di insicurezza che ha portato il governo centrale a riconsiderare le strategie di sicurezza nella regione. La collaborazione tra le forze di polizia locali e le autorità federali è ora sotto scrutinio, poiché la comunità internazionale e nazionale richiede misure concrete per garantire la protezione dei lavoratori in queste aree ad alto rischio.