Attentato incendiario contro l'abitazione di Adriano Cappellari a Enego, dopo minacce

Il cronista, che segue le vicende di Caivano e l'attività di don Maurizio Patriciello, ha subito un attentato incendiario nella notte. Numerose le minacce ricevute e la solidarietà espressa dal presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione di Adriano Cappellari a Enego , nel Vicentino . Il giovane cronista segue da tempo le vicende di Caivano , nel Napoletano , e l'attività di don Maurizio Patriciello.

Poco dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando inoltre alcune bombole di gas. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Enego e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a neutralizzare alcune bombolette rimaste inesplose. L'episodio arriva al termine di una serie di intimidazioni.

Già nel novembre 2025 Cappellari, collaboratore del quindicinale L'Altopiano e del Giornale di Vicenza, aveva ricevuto una lettera anonima allegata alla copia di un suo articolo pubblicato dopo un atto intimidatorio ai danni di don Patriciello. Nonostante le minacce, il giornalista aveva confermato l'intenzione di proseguire il proprio lavoro di informazione e il suo impegno contro ogni forma di illegalità.

A febbraio 2026 era arrivata una seconda lettera minatoria, indirizzata questa volta alla redazione del giornale, con il messaggio: 'Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi'. Numerose le attestazioni di solidarietà. Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha espresso vicinanza al cronista e alla sua famiglia, sottolineando come colpire un giornalista per il lavoro svolto significhi colpire la libertà di informazione, elemento fondamentale di una società democratica.

Nella lettera lasciata davanti all'abitazione del cronista sono stati inoltre rivolti messaggi minatori alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a don Maurizio Patriciello. In passato Cappellari aveva già ricevuto altre comunicazioni anonime contenenti minacce e richieste di interrompere la propria attività, talvolta accompagnate da fotografie e riferimenti diretti agli articoli pubblicati e alle persone coinvolte nei suoi servizi





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