Attentato incendiario contro la casa del giornalista Adriano Cappellari

Nella notte, ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie e lasciato bombole di gas contro l'abitazione del giovane reporter, già bersaglio di minacce per il suo lavoro a Caivano.

Nella notte tra domenica e lunedì, la casa del giovane giornalista Adriano Cappellari , 20 anni, originario di Vicenza ma da tempo impegnato a raccontare la situazione di Caivano (Napoli) e l'attività di don Maurizio Patriciello, è stata oggetto di un attentato incendiario.

Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro l'abitazione, lasciando anche bombole di gas. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Enego e i vigili del fuoco per disinnescare alcune bombolette inesplose. L'episodio arriva dopo mesi di minacce: Cappellari aveva già ricevuto lettere anonime con pesanti inviti a smettere di scrivere.

Anche in questa circostanza, gli autori del gesto hanno lasciato una lettera contenente alcune foto, probabilmente simili a quelle già ricevute dalla vittima, che lo ritraggono con una croce rossa sopra e ulteriori minacce. Adriano Cappellari è un reporter molto giovane ma determinato, che ha scelto di dedicarsi a una delle realtà più difficili del Sud Italia: Caivano, comune alle porte di Napoli, tristemente noto per criminalità e degrado.

Da tempo segue le iniziative di don Patriciello, parroco antimafia, e denuncia le condizioni del territorio. Il suo impegno gli è valso apprezzamenti ma anche inimicizie. L'attentato incendiario rappresenta un grave atto intimidatorio, che non ha però fermato la sua volontà di informare. Cappellari ha dichiarato di non avere paura e di continuare il suo lavoro, ribadendo che la verità non può essere soffocata dalle minacce.

L'episodio ha suscitato forte reazione nel mondo del giornalismo e tra le istituzioni. L'Ordine dei giornalisti e diverse associazioni di categoria hanno espresso solidarietà al collega, condannando l'attacco e chiedendo maggiori misure di protezione per i cronisti che operano in territori difficili. Le indagini sono in corso, affidate ai carabinieri, per risalire agli autori del gesto. Nel frattempo, la comunità di Caivano si stringe attorno a Cappellari, simbolo di una gioventù che non si piega alla mafia.

La speranza è che la giustizia faccia presto il suo corso e che episodi come questo non si ripetano mai più





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Adriano Cappellari Attentato Incendiario Caivano Minacce Giornalista

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Perché i Baltici vogliono subito l'Ucraina nella UeIl blocco del Nord chiede di mettere da parte gli effetti economici dell'allargamento e di garantire a Zelensky la protezione, anche militare, degli europei. Al più presto. Il leader di Kiev fa sapere informalmente di essere pronto a rinunciare ai fondi comunitari, pur di accelerare il processo di adesione.

Read more »

Austria, condannato il 21enne che progettava un attentato al concerto di Taylor SwiftAustria, condannato il 21enne che progettava un attentato al concerto di Taylor Swift. Voleva colpire all'esterno dell'Ernst Happel Stadium di Vienna.

Read more »

Aggiornamento sulle notizie di attualità, cibo, giochi e tecnologia in ItaliaL'aggiornamento sulle notizie, inclusi film, musica, musica, viaggi e televisione, nella sezione Idea eaktu, include notizie sulle notizie del tema viaggi e cibo, la cultura e gli spettacoli nella sezione culture, la medicina e la salute nella sezione benessere, i film e le serie TV nella sezione film, e la politica e l'economia nella sezione opzioni. Anche inclusi segnali sui algún, cine e comchau.

Read more »

Vicenza, bottiglie incendiarie contro la casa del giornalista Adriano CappellariIgnoti hanno colpito l'abitazione del cronista a Enego lasciando anche alcune bombole di gas

Read more »