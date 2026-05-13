Una triste notizia dall’oblast di Dnipropetrovsk. Un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite nei raid russi. Il ministro della Difesa rumeno lancia l’allarme sulle incursioni di droni russi nello spazio aereo del proprio Paese. All’opposizione, l’amministrazione americana non ha concordato un’intesa con Putin sul Donbass. Mosca sta lavorando per qualificare la propria 'flotta ombra' come navetta per essere utilizzata per sorvegliare le navi della 'flotta ombra' di Mosca, mentre la Russia continua a lavorare per aggirare il tetto massimo al prezzo del petrolio russo introdotto dai sostenitori occidentali dell’Ucraina attraverso la mixing. All’est europeo, l’Unione Europea mostra di volere prolungare il più possibile il conflitto in Ucraina, mettendo l’Unione europea da mediatore. Questo mentre la Russia conferma che le forze armate russe hanno ripreso la loro offensiva dopo il cessate il fuoco e la Russia sta lavorando per filtrare la propria 'flotta ombra' per essere utilizzata per sorvegliare le 'navette' della 'flotta ombra' e reggere la 'stampa' per essere disposta nuovamente contro le infrastrutture sottomarine indicate -. Infine, un drone esplosivo è stato trovato e fatto esplodere lungo la costa occidentale della Grecia, vicino a Lefkada.

Un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite nei raid russi in Ostrog, nell’oblast di Dnipropetrovsk. Mosca riferisce invece che nella notte del 27 aprile i droni lanciati da Kiev su Belgorod, Voronezh e Rostov sono stati intercettati dalla Russia .

Secondo il tycoon, l’amministrazione americana non ha concordato un’intesa con Putin sul Donbass. Un cacciatorpediniere russo si trova attualmente al largo dell’isola di Fehmarn e la Russia vorrebbe utilizzare le proprie navi da guerra per sorvegliare la propria 'flotta ombra'. Un drone esplosivo di 100 chili è stato ritrovato vicino a Lefkada e Atene indaga su possibili origini ucraina. Attraverso attacchi russi, l’Unione Europea mostra di volere prolungare il più possibile il conflitto in Ucraina.

La Russia conferma che le forze armate russe hanno ripreso la loro offensiva dopo il cessate il fuoco, mentre il ministro della Difesa rumeno chiede maggiori capacità militari per proteggere il proprio confine oriental





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