Atterraggio brusco a St. Maarten: WestJet effettua evacuazione in sicurezza

Un aereo della compagnia aerea canadese WestJet si è posato bruscamente all'aeroporto di St. Maarten, spingendo l'evacuazione degli occupanti tramite gli scivoli di emergenza. Nonostante l'incidente, fortunatamente non sono stati segnalati feriti.

Domenica, un aereo della compagnia aerea canadese WestJet, proveniente da Toronto, ha effettuato un atterraggio brusco e insolito all'aeroporto internazionale Princess Juliana di St. Maarten , nei Caraibi. 164 passeggeri e i membri dell'equipaggio sono stati evacuati in sicurezza grazie all'attivazione degli scivoli di emergenza. I soccorritori hanno impiegato schiuma protettiva in via precauzionale.

Tra i passeggeri, tre persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti medici, anche se fortunatamente non sono stati segnalati feriti. Un video, diventato virale sui social media, mostra una colonna di fumo sollevandosi dopo il contatto dell'aereo con la pista. WestJet ha rilasciato una nota ufficiale, dichiarando di attendere ulteriori chiarimenti sulla dinamica dell'incidente e sottolineando la piena collaborazione con le autorità locali.La compagnia aerea ha ribadito che la sicurezza dei suoi passeggeri e del personale è la priorità assoluta. L'aeroporto ha confermato che il velivolo non ha preso fuoco e che l'evacuazione si è svolta senza intoppi





WESTJET Atterraggio Emergenza St. Maarten Aeroport

