Attesa per i risultati delle Big Tech: Alphabet, Amazon, Microsoft e Meta sotto i riflettori

Analisi dei multipli di valutazione di Alphabet, Amazon, Microsoft e Meta in vista della pubblicazione dei loro risultati finanziari trimestrali. Il mercato prevede una continua espansione dei profitti, ma la reazione dipenderà dal superamento o meno delle aspettative.

L'attesa è palpabile per la pubblicazione dei risultati finanziari delle quattro principali aziende tecnologiche statunitensi questa sera: Alphabet , la società madre di Google, Amazon , Microsoft e Meta .

Domani, giovedì 30 aprile, sarà il turno di Apple, completando così il ciclo trimestrale delle cosiddette 'Big Tech'. Queste aziende si avvicinano alla presentazione dei loro bilanci con performance azionarie molto diverse, come evidenziato dai loro multipli di valutazione. Secondo i dati forniti dal terminale Bloomberg al 27 aprile 2026, Alphabet presenta un rapporto prezzo/utili (P/E) corrente di 37,3 volte.

Questo valore è superiore alla media annuale degli ultimi dieci anni, indicando una valutazione relativamente alta rispetto alla sua storia recente. Amazon, d'altra parte, mostra un P/E in linea con quello di Alphabet.

Tuttavia, un confronto con i dati storici rivela una differenza significativa: nel 2022, il P/E di Amazon superava le 113 volte, un picco attribuibile all'impennata del commercio elettronico e del cloud computing durante la pandemia di Covid-19. Meta, invece, si distingue come la 'Big Tech' con il multiplo più basso tra quelle che presentano i conti.

Il suo rapporto prezzo/EPS si attesta a 23 volte, sebbene non rappresenti il minimo degli ultimi dieci anni; nel 2022, il P/E era sceso a 10,5 volte. Infine, Microsoft, fondata da Bill Gates, vanta un P/E attuale di 28,3 volte, posizionandosi nella parte inferiore del suo intervallo storico decennale. Nonostante queste differenze individuali, tutte e quattro le aziende condividono una tendenza prospettica comune: i multipli stimati per la fine dell'esercizio in corso sono inferiori ai valori attuali.

Questa caratteristica non è insolita nell'analisi del rapporto prezzo/utili, ma suggerisce che il mercato prevede una continua espansione dei profitti per queste aziende, sebbene a ritmi diversi a seconda delle loro specifiche situazioni aziendali. Questa previsione di crescita dei profitti ha una duplice implicazione: un impatto positivo se i risultati trimestrali e le previsioni superano le aspettative del mercato, e un impatto significativamente negativo se i numeri si rivelano inferiori alle stime.

La reazione del mercato sarà quindi cruciale, poiché le aspettative sono alte e la tolleranza per eventuali delusioni potrebbe essere limitata. L'analisi dei risultati di queste aziende fornirà indicazioni preziose sulla salute del settore tecnologico e sulle prospettive economiche globali, data la loro influenza significativa sui mercati finanziari e sull'innovazione tecnologica. Gli investitori e gli analisti monitoreranno attentamente i dettagli dei bilanci, prestando particolare attenzione alle entrate, ai margini di profitto, alla crescita degli utenti e alle previsioni future.

La trasparenza e la chiarezza delle comunicazioni aziendali saranno fondamentali per instillare fiducia nel mercato e sostenere le valutazioni azionarie. La performance di queste 'Big Tech' non solo influenzerà i loro titoli, ma avrà anche un impatto più ampio sull'intero settore tecnologico e sull'economia globale





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