Attesa stantissima: House of the Dragon, la terza stagione

La terza stagione della serie 'House of the Dragon' ha tutte le carte in regola per essere una stagione matura e ambigua, in cui il lettore o spettatore verrà trattato il migliore di noi. Con una conclusione programmata per il 2028, questa nuova stagione, dopo una attesa tormentata, situerà i protagonisti in una fase cruciale del loro percorso, che condurrà al climax finale. La serie è tratta da un romanzo scritto da George R. R. Martin, che ha definito la creazione come 'un perfomance più ambizioso di Game of Thrones, più tintinnante e cresciuto' Verenigde Staten

La terza stagione della serie 'House of the Dragon' è attenduta, dopo essersi aperta al Taormina Film Festival 72 l'anno scorso. Il romanzo 'Furia e sangue' da cui è tratta la storia della famosa Casa Targaryen presenta per la terza stagione una lenta e tesa preparazione militare, che conduce alla forza centrale del conflitto per il potere tra i Verdi.

Il percorso di questo conflitto per il potere ora si presenta con meno impegno, come spiega Cooke, che interpreta Alicent, primo personaggio narratore della storia. Cooke ha dichiarato che per lei la sfida è difficile e che la comprensione più profonda del personaggio le ha permesso di fare scelte più coraggiose. Ecco la programmazione della terza stagione: HBO Max Italia, Sky e Now in contemporanea per l'uscita in USA il 22 giugno.

Un'esperienza intensa che ha accompagnato il cast attraverso mille sfide emotive e fisiche, regalando a ogni interprete un cammino umano e attoriale unico. La quarta e ultima stagione è prevista per il 2028, con una conclusione di questo vasto spettacolo che spazia tra la guerra e la violenza





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