Attivista italiano racconta la sua esperienza dopo il rilascio dalla flotta israeliana

L'attivista italiano, Sergi, ha riferito di essere stato imbarcato su una nave militare nel porto di Ashdod, dove era stato allestito un vero e proprio campo di concentramento. Durante il viaggio in mare, gli israeliani avrebbero sparato due volte, ferendo una ragazza francese che cantava 'Palestina libera' per avere delle coperte.

Flotilla, l'attivista italiano dopo il rilascio: 'Sulla nave israeliana era allestito un campo di concentramento ' L'attivista italiano, Sergi, ha riferito di essere stato imbarcato su una nave militare nel porto di Ashdod, dove era stato allestito un vero e proprio campo di concentramento , composto da container e filo spinato.

Durante il viaggio in mare, gli israeliani avrebbero sparato due volte, ferendo una ragazza francese che cantava 'Palestina libera' per avere delle coperte. La situazione è proseguita anche sui blindati diretti verso l'aeroporto di Eilat, dove i manifestanti sono stati caricati e tenuti a temperature altissime senza acqua. La missione di Sergi era quella di portare all'attenzione internazionale la situazione drammatica che i palestinesi vivono ogni giorno a Gaza.

L'attivista ha riferito di essere stato sottoposto a torture sistematiche, compresa la privazione di acqua e cibo, e di essere stato costretto a stare in posizioni di stress per ore. L'attivista ha riferito che le torture sono proseguite anche sui blindati diretti verso l'aeroporto di Eilat, dove sono stati caricati e tenuti a temperature altissime senza acqua. La nostra missione era quella di portare al centro dell'attenzione internazionale la situazione drammatica che i palestinesi vivono ogni giorno a Gaz





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