Attivisti installano turbine eoliche al campo da golf di Trump e farmacisti italiani promuovono il riciclo di rifiuti sanitari

Un'azione di protesta contro le politiche energetiche di Trump in Scozia e un'iniziativa italiana per la sostenibilità ambientale nel settore farmaceutico: due facce della stessa medaglia nella lotta per un futuro più verde.

Un gruppo di attivisti ha installato turbine eoliche su un green del campo da golf Trump Turnberry in Scozia , in un gesto di protesta mirato a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'impatto ambientale e le politiche energetiche.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ripetutamente espresso la sua contrarietà all'energia eolica, lamentandosi del suo impatto visivo sul paesaggio e dei costi associati. Durante precedenti visite nel Regno Unito, Trump ha sollecitato il paese a interrompere i sussidi per le turbine eoliche, definendole inefficienti e dannose per l'estetica del territorio. L'azione degli attivisti rappresenta una risposta diretta a queste dichiarazioni e un tentativo di evidenziare i benefici dell'energia rinnovabile.

Parallelamente, in Italia, si sta rafforzando il ruolo del farmacista come figura chiave nella sostenibilità ambientale e nella gestione dei rifiuti sanitari. Andrea Mandelli, presidente della Fofi, ha sottolineato come il farmacista sia diventato un punto di riferimento per i cittadini, non solo per la dispensazione di farmaci, ma anche per la promozione di pratiche sostenibili. Il progetto ReMed, una collaborazione tra pubblico e privato guidata da Novo Nordisk e Anci, ne è un esempio concreto.

Questo programma si concentra sulla raccolta e il riciclo delle penne da insulina usate, trasformando un rifiuto speciale in una risorsa preziosa. L'iniziativa, partita da alcune grandi città, si sta espandendo rapidamente in tutto il paese, coinvolgendo sempre più comuni e farmacisti. Gaetano Manfredi, presidente dell'Anci e sindaco di Napoli, ha evidenziato l'importanza di questa collaborazione tra comuni e aziende per la protezione dell'ambiente.

Il progetto ReMed dimostra come la gestione sostenibile dei rifiuti, il riuso e il riciclo a 360 gradi possano contribuire a ridurre l'impatto ambientale del sistema sanitario. Jens Pii Olesen, general manager di Novo Nordisk Italia, ha annunciato l'ampliamento del progetto, sottolineando che il sistema sanitario, se fosse una città, sarebbe il quinto fattore inquinante a livello ambientale. L'obiettivo è raggiungere zero inquinanti nelle discariche entro il 2045, anche attraverso la raccolta delle penne da insulina.

L'incontro romano ha ribadito che solo attraverso una stretta collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini è possibile ottenere risultati concreti e scalabili in materia di sostenibilità ambientale





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