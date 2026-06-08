Attivo‑gentilezza: storie di solidarietà che sfidano l'indifferenza

Racconto di interventi coraggiosi e umani a Modena, Milano e altre città, dove cittadini hanno scelto la gentilezza attiva di fronte a violenza e emergenze, proponendo una nuova grammatica relazionale basata su autenticità e altruismo.

Nel recente dibattito pubblico è emersa la figura di quelle persone che, di fronte a scenari di violenza e indifferenza, hanno scelto di reagire con gentilezza attiva , dimostrando che l'eroismo si può declinare anche in gesti di solidarietà quotidiana.

Gli interventi di soccorso a Modena, l'episodio del bocconiano che ha perdonato i suoi aggressori e le azioni di cittadini comuni a Milano e in altre città italiane sono stati presentati come esempi di una nuova forma di cittadinanza responsabile, contrapposta al comportamento passivo‑aggressivo che sembra dominare le relazioni sociali contemporanee. In un articolo firmato dieci giorni fa, l'autore ha sottolineato l'importanza di assumere con lucidità le sfide del nostro tempo, tra cui l'intelligenza artificiale e la guerra legittima difesa, ma ha ricordato anche che le sfide più urgenti sono quelle legate alla capacità di rispondere alla sofferenza altrui con autenticità e generosità.

Il 16 maggio, un giorno dopo la data ufficiale riportata su diversi media, è avvenuto un episodio che ha messo alla prova la resilienza umana. Viktoriya Prudka, infermiera ucraina inattiva a causa del conflitto, è riuscita a mantenere in vita per venti minuti una turista tedesca gravemente ferita, con l'aiuto di un medico e di un laccio emostatico fornito da un ufficiale dei paracadutisti del Col Moschin, presente per caso.

Allo stesso tempo, Osama Shalaby, muratore egiziano residente in Italia da trent'anni senza cittadinanza, ha contribuito, insieme al figlio Mohammed, a immobilizzare l'aggressore El Koudri. Questi gesti di solidarietà, seppur spontanei, hanno dimostrato che, anche in condizioni di caos, è possibile trovare risorse comuni di aiuto e responsabilità condivisa. Un altro caso emblematico riguarda lo studente bocconiano rimasto invalido dopo un agguato nella zona di Corso Como nell'ottobre 2025.

Dopo aver assistito alla condanna a vent'anni dell'aggressore Alessandro Chiani, lo studente ha chiesto al giudice il permesso di avvicinarsi ai due imputati, includendo quello giudicato colpevole di omissione di soccorso, per abbracciarli e chiedere perdono. Questo gesto ha suscitato un acceso dibattito sulla necessità di superare la cultura della vendetta e del cinismo, per abbracciare una nuova grammatica relazionale basata sull'autenticità, la sincerità e la generosità.

Come affermano gli osservatori, non si tratta di eroi mitologici né di abitanti di mondi separati, ma di persone comuni che, nei momenti decisivi, hanno scelto di essere attivo‑gentili, attivo‑generosi e attivo‑altruisti, non per obbligo ma per una consapevole decisione. Questo cambio di paradigma potrebbe rappresentare il punto di saturazione collettiva, da cui nasce la speranza di ricominciare, liberandosi dalla stanchezza dell'indifferenza e ritrovando la capacità di credere nell'intervento umano come strumento di pace e coesione





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