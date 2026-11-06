Au Kam San Condannato a 12 Anni e 6 Mesi per Reati Contro la Sicurezza Nazionale

Il Tribunale di Macao condanna il ex parlamentare Au Kam San a 12,5 anni per sovversione e collusione con forze straniere. La sentenza avviene nel contesto della crescente pressione sulle voci democratiche nella regione.

Il Tribunale di Primo Grado di Macao ha emesso, venerdì 6 novembre, una sentenza storica condannando l'ex parlamentare Au Kam San a dodici anni e sei mesi di reclusione. Questa decisione rappresenta il primo caso giudiziario noto riguardante reati contro la sicurezza nazionale nella regione amministrativa speciale governata dalla Cina. La condanna per sovversione del potere statale segna un momento significativo nella narrazione politica dell'ex colonia portoghese, che è tornata sotto il controllo cinese nel 1999.

Dettagli della Sentenza e Accuse

Au Kam San, sessantanove anni, è stato arrestato nel luglio 2025 con l'accusa di aver collaborato con forze straniere per mettere a rischio la sicurezza nazionale. Il processo si è svolto a porte chiuse il 16 e il 18 settembre, come riferito dall'emittente locale TDM. Il tribunale lo ha ritenuto colpevole di sovversione, violazione del segreto di Stato e istituzione di legami con gruppi esteri per attività dannose. L'avvocato d'ufficio nominato dal tribunale non ha fornito commenti immediati alla richiesta di dichiarazione.

Also read Joshua Wong condannato a dieci anni di carcere per cospirazione

Gli Argomentari della Giuria e della Difesa

Nella motivazione della sentenza, il tribunale ha sottolineato che, sebbene l'imputato fosse un primo reo e avesse ammesso una parte significativa dei fatti, il suo intento era estremamente elevato. Le autorità hanno dichiarato che sia l'illiceità del comportamento sia le potenziali conseguenze erano eccezionalmente gravi. La pena cumulativa applicabile era stata calcolata in un range compreso tra undici anni e tre mesi e diciannove anni e sei mesi di carcere, culminando nella sentenza consolidata di dodici anni e sei mesi.

Reazioni Internazionali e Contesto Regionale

Organizzazioni per i diritti umani hanno espresso profonda preoccupazione per l'esito del processo. Human Rights Watch ha definito le procedure affette da violazioni del giusto processo, definendo la sentenza un messaggio intimidatorio contro i critici pacifici nel territorio. Questa condanna giunge un giorno dopo quella di Joshua Wong, attivista di Hong Kong divenuto il volto globale del movimento pro-democrazia, condannato a dieci anni per collusione con entità straniere. Il clima politico nella regione è diventato sempre più teso dopo i movimenti del 2019 a Hong Kong.

Advertisement

Impatto Politico e Prossimi Sviluppi

Au Kam San era una figura prominente nella difesa delle riforme democratiche e delle iniziative della società civile a Macao per quasi vent'anni. La sua incarcerazione si inserisce in un trend più ampio di repressione delle voci pro-democrazia nelle regioni amministrative speciali cinesi. Media tycoon Jimmy Lai di Hong Kong è stato recentemente condannato a vent'anni di carcere per reati simili, ampliando le critiche internazionali. Le autorità di Macao continuano a fare riferimento alla legge sulla sicurezza nazionale per mantenere la stabilità politica nel gambling hub.

Procedimenti Giuridici e Implicazioni Future

La condanna di Au Kam San stabilisce un precedente giuridico rilevante per eventuali futuri procedimenti legati alla sicurezza nazionale a Macao. I dettagli della sentenza e le motivazioni emesse dal tribunale potrebbero influenzare le strategie legali di altri attivisti e politici locali. Le implicazioni si estendono alla sfera diplomatica, dato il coinvolgimento di entità straniere nelle accuse. L'opinione pubblica locale e internazionale osserva con attenzione le reazioni delle istituzioni locali alla luce delle nuove normative in vigore.