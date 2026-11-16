Audi Q7 Terza Generazione: Specifiche, Prezzi e Novità del SUV Premium

Scopri le caratteristiche della nuova Audi Q7 terza generazione. Motori diesel V6 3.0 mild hybrid, interni rivoluzionari, dimensioni e prezzi del nuovo SUV premium.

La casa automobilistica tedesca Audi ha presentato ufficialmente la terza generazione del suo modello di punta, l' Audi Q7. Questo nuovo sport utility vehicle (SUV) premium si distingue per un design muscoloso e dimensioni importanti, con una lunghezza di 5,06 metri e una larghezza di 2,01 metri. L'abitacolo offre spazio per fino a sette posti, garantendo flessibilità per famiglie o gruppi numerosi. Il veicolo è equipaggiato con un innovativo motore diesel V6 da 3,0 litri, associato a un sistema mild hybrid che migliora l'efficienza e le prestazioni complessive.

Motorizzazione Diesel V6 3.0 Mild Hybrid e Prestazioni

L'Audi Q7 è proposta esclusivamente con un motore diesel V6 da 3,0 litri, disponibile in due varianti di potenza: 245 Cv (180 kW) e 299 Cv (220 kW). Entrambe le configurazioni utilizzano il sistema Mhev Plus, un'ibridazione leggera che integra un compressore elettrico in grado di fornire fino a 24 Cv (18 kW) di supporto supplementare. Questo meccanismo aiuta il motore a scoppio nelle prime fasi di accelerazione, riducendo i tempi di risposta e migliorando la fluidità della guida. La coppia massima raggiunge i 500 Nm per la versione da 245 Cv e i 630 Nm per quella da 299 Cv, assicurando una trazione robusta e immediata.

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L'alimentazione avviene attraverso il sistema di trazione integrale Quattro e un cambio automatico Tiptronic a otto rapporti. Grazie a queste caratteristiche tecniche, il nuovo SUV può raggiungere una velocità massima di 222 km/h. L'accelerazione da zero a 100 km/h richiede tra i 7,2 e i 7,4 secondi, a seconda della specifica versione selezionata. L'architettura meccanica è progettata per offrire un equilibrio ottimale tra dinamismo e comfort, adattandosi sia alla guida urbana che a quella autostradale di lungo raggio.

Design Esterno, Interni Rivoluzionari e Comfort Abitativo

Esteticamente, la nuova Audi Q7 mantiene dimensioni simili alla serie precedente, ma le proporzioni sono state riviste per conferire maggiore presenza sulla strada. La carrozzeria risulta più alta nella zona posteriore, con un frontale più imponente in cui i quattro anelli del marchio sono posizionati più in alto rispetto al passato. La fascia luminosa anteriore collega i gruppi ottici Oled, mentre il paraurti è stato completamente ridisegnato. Tra le novità introduzione ci sono le porte elettriche, che si aprono e chiudono automaticamente e possono essere gestite anche a distanza, per la prima volta su questo modello.

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L'interno è stato profondamente rinnovato per offrire un'esperienza premium superiore. Il selettore del cambio è stato spostato sul piantone dello sterzo, liberando spazio nella console centrale dove trova posto un nuovo sistema di configurazione. L'abitacolo include l'Audi Digital Stage, che unisce il virtual cockpit da 11,9 pollici, un display Oled curvo centrale da 14,5 pollici e uno schermo dedicato al passeggero anteriore. Le finiture sono di alta qualità, con materiali curati e luci ambientali che contribuiscono a un'atmosfera di comfort. Sono disponibili quattro nuovi colori esterni e cerchi in lega da 20 o 23 pollici.

Spazi, Capienza Bagagliaio e Flessibilità d'Uso

La configurazione degli interni è estremamente versatile, con opzioni per cinque, sei o sette posti a seconda delle esigenze dei passeggeri. Lo spazio sopra la testa dei passeggeri è aumentato, in particolare nella terza fila, migliorando il comfort per chi viaggia sul retro. Il passo del veicolo è di 3,0 metri e l'altezza è di 1,80 metri, fattori che contribuiscono alla stabilità e alla posizione di guida elevata. Il bagagliaio offre una capienza significativa, che varia a seconda del numero di posti utilizzati. Con cinque posti, lo spazio è massimo, mentre nella configurazione a sette posti, il volume disponibile scende da 581 a 1.910 litri.

L'Audi Q7 è anche un veicolo capace di affrontare tratti sterrati grazie alla sua capacità di traino fino a 3,5 tonnellate. Le quattro ruote sterzanti assistono nelle manovre a bassa velocità, rendendo il veicolo più maneggevole nonostante le sue dimensioni considerevoli. Il peso importante della vettura è mitigato dall'elettronica avanzata e dalle sospensioni pneumatiche adattive, che garantiscono una guida stabile e confortevole su ogni tipo di superficie. Questo approccio progettuale mira a mantenere la credibilità del modello in tutte le situazioni di guida.

Consumi, Emissioni e Confronto con le Generazioni Precedenti

Per quanto riguarda l'efficienza energetica, i consumi nel ciclo misto combinato Wltp variano da 7,1 a 7,8 litri per 100 km per la versione da 245 Cv. La versione da 299 Cv registra consumi leggermente superiori, tra i 7,2 e gli 8,0 litri per 100 km. Le emissioni di anidride carbonica (CO2) sono comprese tra 186 e 205 g/km per la versione base, mentre per quella da 299 Cv le emissioni variano tra 188 e 209 g/km. Nonostante il peso elevato del veicolo, il sistema diesel mild hybrid garantisce un buon compromesso tra potenza e riduzione dell'impatto ambientale.

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L'Audi Q7 non è solo un'evoluzione del modello precedente, ma rappresenta un intervento a più livelli su design, abitabilità, telaio, motori, elettronica e sistemi di assistenza alla guida (ADAS). Il sistema di assistenza consente di mantenere lo sguardo del conducente rivolto verso la strada, intervenendo quando la visibilità è ridotta o gli spazi sono limitati. Questa terza generazione segue il successo delle due edizioni precedenti, che hanno complessivo oltre 1,33 milioni di unità vendute globalmente tra la prima e la seconda generazione. L'obiettivo di Audi è consolidare la posizione del Q7 come leader nel segmento degli SUV premium grandi e versatili.

Il progetto ha incluso lo sviluppo di un'elettronica più potente, integrata in ogni componente del veicolo. Oltre al diesel V6 3.0 Tdi, arriveranno presto anche versioni a benzina e plug-in hybrid, ampliando ulteriormente la gamma di alimentazioni disponibili. La nuova Audi Q7 è pensata per chi cerca un veicolo completo, che unisca prestazioni da grande berlina, capacità fuoristradali e comfort da salotto su quattro ruote. La disponibilità nel mercato europeo e globale inizia con la versione diesel, ponendo le basi per una penetrazione di mercato ancora più ampia nelle prossime fasi di commercializzazione.