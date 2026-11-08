Audience TV 7 Novembre: Bufera tra De Filippi e Carlucci, Ballando vince Share

Analisi dati ascolti Tv del 7 novembre. Ballando con le Stelle batte Tu sì che vales nello share, ma la sfida per lo spettatore vede Maria De Filippi vincitrice. I numeri dettagliati.

La serata televisiva del sabato 7 novembre ha registrato una competizione estremamente combattuta tra le principali emittenti italiane, con Rai e Mediaset che si sono scontrate frontalmente sui numeri di ascolto. Il programma di intrattenimento di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, ha registrato il maggior numero assoluto di telespettatori, attirando un pubblico più vasto rispetto alla concorrenza diretta. Tuttavia, nello specifico indicatore dello share, ovvero la percentuale di pubblico che ha scelto quel canale in un determinato momento, l'emozionante gara di danza di Rai 1 ha ottenuto il miglior risultato.

Il Duello Tra Share e Spettatori

I dati ufficiali confermano una netta divisione tra chi conquista la percentuale più alta e chi attira il numero maggiore di persone. Ballando con le Stelle, con la conduzione di Milly Carlucci, ha registrato 2.874.000 telespettatori e ha conquistato il 26,9% di share. Questo risultato posiziona lo show come il vincitore indiscusso per quanto riguarda la quota di mercato, dimostrando la forte fedeltà del pubblico di Rai 1 in quella fascia oraria.

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Dall'altra parte, il programma di Maria De Filippi, trasmesso su Canale 5, ha totalizzato 3.555.000 spettatori, superando nettamente il concorrente di Rai 1. La differenza è stata di 681.000 spettatori a favore del canale di Cologno Monzese, il che indica una portata complessiva dell'intrattenimento molto più ampia. Lo share di Tu sì que vales si è fermato al 24,3%, inferiore rispetto alla performance di Ballando con le Stelle di 2,6 punti percentuali.

Il Caso Ravagnani e il Contesto Rai

La puntata di Ballando con le Stelle è stata al centro dell'attenzione mediatica non solo per i numeri, ma anche per il coinvolgimento di alcuni aspetti controversi. Durante la trasmissione, l'ex sacerdote Alberto Ravagnani è tornato a parlare della discussa intervista rilasciata in precedenza a BellaMà. Ravagnani ha raccontato di essere stato turbato da alcune parole pronunciate in camerino prima della trasmissione, riaccedendo così il dibattito televisivo e attirando ulteriori的目光 sul programma.

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Questo elemento di cronaca ha probabilmente contribuito a mantenere alta l'attenzione del pubblico durante la serata, consolidando la posizione di Rai 1. La conduzione di Milly Carlucci è rimasta stabile e professionale, permettendo allo show di mantenere un ritmo costante che ha favorito il raggiungimento del picco di share. La gestione del tema ha mostrato come i programmi di intrattenimento possano integrare elementi di attualità senza perdere il focus principale sulla gara.

La Posizione Del Cast Di Canale 5

Il team di Tu sì que vales ha continuato a dominare il palinsesto per numero di presenze, nonostante la leggera sconfitta nello share. La conduzione tripartita, affidata a Maria De Filippi, Paolo Bonolis e Rudy Zerbi, con la partecipazione straordinaria di Sabrina Ferilli, ha mantenuto un tono leggero e coinvolgente. La presenza di Ferilli ha aggiunto ulteriore peso al programma, attirando un pubblico trasversale che ha superato quello degli altri concorrenti diretti.

La differenza di durata tra i due programmi e gli orari di messa in onda hanno giocato un ruolo fondamentale nel determinare questi risultati. Il pubblico televisivo cambia naturalmente nel corso della serata, e la fascia di accesso prime time di Rai 1 ha permesso a Ballando con le Stelle di catturare una fetta maggiore di chi stava già guardando la televisione. Canale 5, d'altra parte, ha beneficiato di un'audience complessiva più vasta grazie alla popolarità consolidata dei suoi conduttori e della formula del talent show.

Performance Degli Alti Contenuti Tv

Nella fascia dell'access prime time, la competizione tra i game show ha visto una vittoria netta per Rai 1. Affari Tuoi, con la conduzione di Gerry Scotti, ha raggiunto 4.207.000 spettatori e il 23,2% di share. Questo risultato supera quello de La Ruota della Fortuna, che su Canale 5 si è fermato a 3.230.000 spettatori (con dati leggermente diversi nei dettagli finali che indicano 3.802.000 in altre fasce) e un 21% di share. La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti ha quindi premiato la conduzione storica di Scotti in termini di percentuali.

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Le altre reti nazionali hanno mostrato performance variabili ma significative. Su La7, il programma In Altre Parole ha superato il milione di spettatori nella prima parte, raggiungendo il 6,7% di share. Su Italia 1, il film Animali fantastici e dove trovarli ha conquistato 706.000 spettatori con un 4,6% di share. Su Rai 2, la serie S.W.A.T. ha raccolto 598.000 spettatori, dimostrando la solidità del palinsesto della seconda rete pubblica in questa serata. I risultati evidenziano una frammentazione del pubblico che favorisce la nicchia di qualità su La7 e la forza dei brand storici su Rai e Mediaset.