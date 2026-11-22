Analisi completa degli ascolti tv del sabato sera. Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales in testa a share e telespettatori con dati record.

Il sabato sera in televisione italiana rimane un palcoscenico estremamente competitivo dove le strategie dei principali network si scontrano in una battaglia furiosa per conquistare l'attenzione degli spettatori. Le recenti polemiche legate al cosiddetto "profumo-gate" non sono riuscite a interrompere l'equilibrio quasi perfetto che caratterizza la sfida a distanza tra il colosso televisivo Rai 1 e l'emittente privata Canale 5. Il testa a testa si conferma serratissimo, risolvendosi su differenze minime nei dati di ascolto e confermando la vitalità del settore dell'intrattenimento serale.

I dati complessivi della serata televisiva

Se si osservano i numeri totali aggregati dell'intera serata, il primato si sposta in base al parametro statistico considerato più rilevante per l'analisi del fenomeno. In termini di pubblico assoluto e numero totale di telespettatori, a imporsi netta è la produzione di Mediaset, intitolata Tú Sí Que Vales. Questa trasmissione ha infatti raccolto un totale di 3.558.000 telespettatori, aggiudicandosi un peso di mercato del 24,1% di share complessivo sull'intera platea televisiva nazionale.

Also read 'Tu si que vales', Paolo Bonolis e Rudy Zerbi a lezione di sex appeal con i 'The gentlemen'

Al contrario, quando il focus si sposta esclusivamente sulla metrica dello share di audiencia generale, la classifica vede trionfare Ballando con le Stelle sul canale Rai 1. Lo show condotto da Milly Carlucci si è classificato come leader con una quota di audience del 27,2%. Durante la fascia principale della trasmissione, il programma ha coinvolto 2.867.000 spettatori. Prima di questa fase, l'anteprima chiamata Ballando Tutti in Pista aveva registrato un flusso ancora maggiore, seguito da 3.793.000 persone che hanno dato vita al 22,6% di share nella fascia iniziale.

La battaglia decisiva nella fascia di sovrapposizione

Il dato statistico più significativo e decisivo per determinare il vincitore morale della serata arriva dall'analisi della fascia di sovrapposizione diretta. Questo periodo critico, che si estende dalle 21.23 fino alle 00.08, vede i due colossi dell'intrattenimento sfidarsi minuto per minuto con la stessa programmazione in onda simultanea. In questo scenario di scontro frontale, a spuntarla di un soffio è lo show dell'ammiraglia Mediaset.

Advertisement

Tú Sí Que Vales ha registrato 3.559.000 spettatori e un 24,17% di share specifico sui soggetti osservati. I numeri di Ballando con le Stelle sono rimasti incredibilmente vicini, registrando 3.556.000 spettatori e un 24,15% di share. La differenza è minima ma cruciale per l'industry televisione, dimostrando come la qualità del contenuto e la fedeltà del pubblico siano determinanti.

Le performance delle altre reti generaliste

Ambiente le due ammiraglie, si distingue nettamente la rete La7. Il programma In Altre Parole, condotto da Massimo Gramellini, conquista 1.157.000 spettatori con il 6,8% di share nella prima parte della trasmissione. La seguito della puntata, intitolata In Altre Parole... Ancora, vede il numero scendere a 557.000 telespettatori con una quota del 4% di audience sulle altre reti generaliste.

Italia 1 ottiene 670.000 spettatori (4,6%) con il film Animali fantastici - I segreti di Silente, superando Rai 3 che con Città Segrete raccoglie 589.000 spettatori (3,8%). Seguono Rai 2, dove la serie S.W.A.T. totalizza 522.000 spettatori (3,2%), e il Nove, dove Accordi & Disaccordi si attesta a 429.000 spettatori (2,9%). Chiudono Rete 4, con il film Jason Bourne scelto da 331.000 spettatori (2,2%), e Tv8, dove 4 Ristoranti registra 223.000 spettatori pari all'1,4% di share.

Novità dal mondo dello spettacolo e attualità

Nell'ambito delle notizie legate agli artisti, Nashley dichiara di frequentare sempre i soliti bar ed esce con le solite persone, ammettendo di non cantare come Marco Mengoni e sognando un duetto con Vasco Rossi. Valerio Scanu risulta irriconoscibile sui social media a seguito di un video girato nel suo salone di parrucchiere. Gennaro Sangiuliano commenta la propria perdita di peso e definisce il Reddito di cittadinanza un disincentivo al lavoro che non crea sviluppo per i giovani.

Advertisement

La notizia del decesso di Fiona, l'ippopotama famosa sui social network, rivela che ha ingolato un cappello di lana caduto nel suo recinto. Emma Marrone vive una corsa dell'ultimo minuto in stazione che si trasforma in una gag, dichiarando di non aver perso il treno ma il polmone. Corrado Augias è oggetto di domande sulla sua malattia, con le chiamate per salutare gli amici e il desiderio espresso di decidere lui quando andarsene.

Redditi dei politici e previsioni meteorologiche

I dati sui redditi dei politici, da Meloni ai ministri, fino a Conte e Schlein, rivelano le dichiarazioni per l'anno 2025. Nordio dichiara oltre 260mila euro, mentre Schillaci possiede azioni Nvidia e SpaceX. Un'altra notizia riguarda una donna stufa del suo lavoro che si è licenziata per costruire una tiny house di 13 metri quadri, senza bagno né elettricità, ma senza intenzione di tornare indietro.

Il maltempo interessa l'Italia con nubifragi, venti a 100 km/h, neve e prime gelate entro poche ore. Due perturbazioni in arrivo offrono un assaggio d'inverno anticipato, segnando un cambio radicale nelle condizioni climatiche del paese e richiedendo attenzione per la sicurezza pubblica nelle prossime ore.