Auditel Ballando con le Stelle: il gioco delle percentuali e il caso Diaco-Ravagnani

Analisi tecnica degli ascolti di Ballando con le Stelle vs Tu Si Que Vales. Come lo split del programma influisce sulle percentuali Auditel e il ruolo di Alberto Ravagnani.

L'analisi dei dati di ascolto televisivi presentati da Auditel sta diventando un'operazione sempre più complessa per il grande pubblico, caratterizzata da strategie di reporting che modificano la percezione reale dello spettacolo. Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle su Rai 1, si trova al centro di un acceso dibattito mediatico che contrappone i risultati della sua trasmissione a quelli di Tu Si Que Vales su Canale 5. La questione non riguarda solo il gusto del pubblico, ma la tecnica con cui vengono calcolati e comunicati i numeri, creando un divario tra la narrazione giornalistica e la realtà tecnica dei conteggi.

La tecnica dello split e l'anteprima Tutti in pista

Un dettaglio fondamentale che cambia radicalmente la lettura dei dati riguarda l'orario di avvio ufficiale del programma di Rai 1. Sebbene lo show parta effettivamente alle ore 21:25, il conteggio degli ascolti viene contabilizzato a partire esclusivamente dalle 22:20. I primi cinquantacinque minuti di trasmissione vengono letteralmente esclusi dal calcolo principale, poiché relegati sotto la denominazione di anteprima intitolata Tutti in pista. Questa pratica non è un'invenzione recente, ma rappresenta una scelta strategica precisa che ha ripreso vigore il 15 novembre 2025. In precedenza, quando Ballando partiva immediatamente dopo il Telegiornale 1, l'uso di questa suddivisione aveva una logica comprensibile, occupando l'intera fascia dell'access prime time. Tuttavia, la situazione è cambiata quando Viale Mazzini ha deciso di spostare Affari Tuoi nella stessa fascia serale del sabato, creando una concorrenza diretta e rendendo la distinzione originale obsoleta. Oggi, nonostante la sovrapposizione temporale con il competitor di Mediaset, la separazione rimane in vigore per fini di calcolo.

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Influenza dello share e durata estesa della puntata

La scelta di estendere la durata dello show fino a tarda notte ha un impatto diretto e misurabile sui dati statistici. Mantenere la trasmissione in onda fino all'una e mezza del mattino, con i titoli di coda che sono arrivati persino all'1:43 la scorsa settimana, permette di aumentare progressivamente la quota di share. Mentre il numero assoluto di spettatori tende a diminuire nelle ore notturne, la percentuale di televisori accesi sul totale dei programmi in onda continua a salire, avvantaggiando il risultato finale sbandierato dai comunicati.

Dall'altra parte, Tu Si Que Vales, condotto da Alfonso Signorini con la giuria di Alessia Marcuzzi, Carlo Conti, Milly Carlucci, Fedez e Sabrina Ferilli, conclude la sua messa in onda entro la mezzanotte e un quarto. Questa chiusura anticipata garantisce un numero di spettatori medi decisamente più elevato durante la parte centrale della serata, ma subisce una compressione dello share rispetto alla longevità dello show concorrente. Il confronto diretto tra i due programmi, effettuato sovrapposendo i tempi di visibilità reale, evidenzia un rapporto di 7 a 0 in favore di Canale 5 nella fascia temporale di massima affluenza.

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Strategia pubblicitaria e il caso Alberto Ravagnani

Le interruzioni pubblicitarie rappresentano un altro fattore cruciale che distorce la percezione degli ascolti, colpendo in modo differenziato i due canali. Ballando con le Stelle ha la possibilità di eliminare una pausa commerciale immediata, spostandola nel segmento dell'anteprima Tutti in pista. Il grande buco nero pubblicitario avviene invece a mezzanotte, coincidente con l'edizione flash del Telegiornale 1. In questo momento di massimo svuotamento, la Rai posiziona i concorrenti più discussi, creando un evento parallelo che cattura l'attenzione residua.

Nei due live più recenti, l'onore di essere posizionato in questa fascia strategica è spettato ad Alberto Ravagnani, protagonista di un caso mediatico con Diaco che è stato abilmente sfruttato dalla redazione. Non si tratta di uno stratagemma ingannevole in sé, ma di una dimostrazione di come gli autori sappiano calibrare la programmazione per massimizzare l'impatto. Il pubblico che non è tenuto a conoscere queste specifiche tecniche di misurazione rischia così di interpretare i dati come un indicatore puro di popolarità, ignorando le sottili distorsioni introdotte dalle strategie di rete.