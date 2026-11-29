I dati Auditel confermano la vittoria di Tu si que vales su Ballando con le stelle per la nona serata consecutiva, con oltre 3,5 milioni di spettatori.

Il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 ha nuovamente dominato la fascia di ascolti serale, conquistando la nona vittoria consecutiva nel confronto diretto con il concorrente di Rai 1. I nuovi dati Auditel hanno confermato la netta superiorità di Tu si que vales, che non è riuscito a essere superato dal programma condotto da Milly Carlucci nonostante le recenti polemiche mediatiche.

Lo show di Canale 5 ha registrato un totale di 3.558.000 spettatori, ottenendo una quota di share del 24,22%. I picchi di ascolto hanno superato i 4,2 milioni di telespettatori, con un share del 28,16% durante i momenti clou della serata televisiva. Questi numeri consolidano la posizione di dominio del programma televisivo nel panorama dell'intrattenimento italiano.

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I dati Auditel del confronto serale

Il confronto diretto nella fascia oraria di sovrapposizione ha visto Tu si que vales raccogliere 3.571.000 spettatori con il 24,46% di share. Ballando con le stelle ha registrato 3.455.000 telespettatori, fermandosi al 23,66% di share. La differenza ammonta a 116mila spettatori e 0,8 punti percentuali a favore della rete Mediaset.

I risultati apparentemente contrastanti tra i dati complessi e quelli di sovrapposizione trovano spiegazione nella diversa durata dei programmi e nella suddivisione delle serate. Le modalità di rilevazione dei dati Auditel tengono conto di questi fattori tecnici, influenzando il conteggio finale degli ascolti televisivi.

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Le strategie di ascolto e la concorrenza

Al di fuori dello scontro diretto tra Rai 1 e Canale 5, La7 ha registrato il risultato migliore con il programma In altre parole. La prima parte è stata seguita da 1.142.000 persone con il 6,7% di share, mentre la seconda parte, intitolata In altre parole… Ancora, ha ottenuto 630.000 spettatori e il 4,5%.

Su Rai 2, la serie S.W.A.T. ha registrato 618.000 spettatori con il 3,8% di share. Italia 1 ha visto il film Biancaneve e il cacciatore conquistare 567.000 telespettatori con il 3,7%. Tv 8 ha trasformato le prove di Formula 1, interessando 502.000 spettatori con il 3,1% di share.

Ulteriori dati e altri programmi in onda

Il canale Nove ha visto Accordi & Disaccordi ottenere 431.000 spettatori e il 2,9% di share. Su Rai 3, il programma Mappe Corsare ha raggiunto 394.000 spettatori con il 2,7%, preceduto da una presentazione seguita da 328.000 persone con il 2% di share.

Rete 4 ha chiuso la serata con il film Red, che ha registrato 343.000 spettatori e il 2,3% di share. Questi dati completano il panorama della programmazione televisiva, evidenziando come la concorrenza si sia spostata su nicchie specifiche dopo la dominazione delle due grandi reti generaliste.