AUKUS accelera lo sviluppo di veicoli sottomarini autonomi

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth annuncia a Singapore i progressi dell'iniziativa AUKUS per droni subacquei senza equipaggio, con test congiunti imminenti tra USA, Regno Unito e Australia.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha tenuto una conferenza stampa venerdì sera presso l'ambasciata americana a Singapore, dove ha illustrato i progressi dell'iniziativa congiunta AUKUS per lo sviluppo di veicoli sottomarini autonomi .

Alla presenza dei colleghi ospiti, il ministro della Difesa australiano Richard Marles e il segretario alla Difesa britannico John Healey, Hegseth ha sottolineato come l'interesse comune sia quello di creare una capacità subacquea non manned in grado di operare in ambienti estremi, fornendo così ai tre Paesi una maggiore flessibilità tattica e una risposta più rapida alle minacce emergenti. Il progetto, che fa parte di una più ampia agenda di cooperazione tecnologica tra gli Alleati, prevede la realizzazione di droni sottomarini dotati di sensori avanzati, sistemi di comunicazione crittografati e algoritmi di intelligenza artificiale capaci di prendere decisioni operative in autonomia, riducendo al minimo la necessità di intervento umano diretto.

Secondo le dichiarazioni di Hegseth, la partnership AUKUS ha già definito un quadro di ricerca condiviso, finanziando laboratori in Australia, Regno Unito e Stati Uniti per testare prototipi di veicoli a propulsione elettrica e a oscillazione di membrana, progettati per funzionare silenziosamente a grandi profondità. Sono inoltre in fase di sviluppo soluzioni per la gestione dell'energia a bordo, che permetterebbero ai veicoli di restare operativi per periodi prolungati senza ricarica, grazie a batterie a stato solido e a sistemi di recupero di energia cinetica.

Hegseth ha spiegato che questi sottomarini autocontrollati potranno svolgere missioni di ricognizione, monitoraggio delle rotte marittime e, in situazioni di crisi, operazioni di neutralizzazione di minacce subacquee, come mine o veicoli ostili, con un margine di errore significativamente ridotto rispetto alle piattaforme tradizionali comandate da remoto. Il ministro Marles ha ribadito l'importanza strategica di tale collaborazione, evidenziando che l'AUKUS rappresenta una risposta concreta alle dinamiche di sicurezza che caratterizzano l'Indo‑Pacifico, dove la presenza di potenze emergenti sta rendendo sempre più complesso il mantenimento della stabilità marittima.

Il segretario Healey ha aggiunto che il Regno Unito intende condividere con gli Alleati le proprie competenze nel campo della robotica subacquea, maturate negli ultimi dieci anni attraverso progetti di ricerca con le università di Southampton e Glasgow. Infine, Hegseth ha annunciato che entro il prossimo biennio saranno condotti test operativi in acque internationalmente riconosciute, coinvolgendo unità navali di tutte e tre le nazioni, con l'obiettivo di certificare la capacità dei veicoli di operare in maniera interoperabile all'interno di esercitazioni congiunte.

Questo percorso dovrebbe portare, secondo le previsioni degli esperti, a una diffusione più rapida di tecnologie autonome in tutta la flotta di difesa dei Paesi AUKUS, consolidando ulteriormente il loro ruolo di leader nella sicurezza subacquea globale





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