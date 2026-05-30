AUKUS: USA, UK e Australia sviluppano veicoli sottomarini senza equipaggio

Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l'Australia hanno annunciato un progetto congiunto per lo sviluppo di veicoli sottomarini senza equipaggio nell'ambito del patto AUKUS, con l'obiettivo di potenziare le capacità difensive e contrastare l'influenza cinese nell'Indo-Pacifico.

Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l'Australia hanno annunciato un progetto congiunto per lo sviluppo di veicoli sottomarini senza equipaggio (UUV) nell'ambito del patto di difesa AUKUS .

L'annuncio è stato fatto dal segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth durante una conferenza stampa a margine del Dialogo di Shangri-La a Singapore, sabato 30 maggio 2026. Il programma, che rientra nel cosiddetto Secondo Pilastro dell'AUKUS, mira a potenziare le capacità di ricognizione e attacco delle tre nazioni, nonché a rafforzare la superiorità in vari ambiti bellici, tra cui la guerra anti-sommergibile e anti-superficie, le contromisure alle mine, la guerra elettronica e la manovra litoranea contestata.

Hegseth ha dichiarato che il progetto prevede la realizzazione di una suite di carichi utili multi-missione altamente adattabili, progettati per supportare le operazioni sottomarine e mantenere il vantaggio collettivo nel dominio marittimo. Il segretario alla Difesa britannico John Healey ha aggiunto che questi veicoli senza equipaggio doteranno le forze armate dei tre paesi delle tecnologie più avanzate sul campo di battaglia, permettendo di produrre una gamma di sensori e sistemi d'arma all'avanguardia per droni sottomarini.

Healey ha sottolineato che gli UUV miglioreranno la capacità di rispondere a minacce come quelle che prendono di mira cavi sottomarini e oleodotti, elementi cruciali per le infrastrutture globali. L'AUKUS, formato nel 2021, rappresenta uno sforzo congiunto per contrastare la crescente influenza della Cina nella regione indo-pacifica. La Cina ha criticato duramente il patto, definendolo pericoloso e accusandolo di alimentare una corsa agli armamenti.

Tuttavia, i tre paesi alleati hanno ribadito l'importanza della cooperazione tecnologica e militare per garantire la stabilità regionale. Healey ha ammesso che in passato l'AUKUS ha parlato troppo e consegnato troppo poco, ma ha espresso fiducia nel fatto che questo nuovo progetto rappresenti un passo concreto verso una maggiore efficacia operativa.

Il programma UUV è destinato a diventare un pilastro fondamentale della strategia di deterrenza e difesa collettiva nell'Indo-Pacifico, integrandosi con altre iniziative di difesa avanzata come il quantum computing, la tecnologia ipersonica e l'intelligenza artificiale





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