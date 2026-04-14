Aumenti in arrivo: l'impatto del conflitto Iran-USA su bollette, mutui e assicurazioni

Facile.it analizza l'impatto del conflitto tra Iran e Stati Uniti sui prezzi di luce, gas, benzina, mutui e assicurazioni. Previsti aumenti significativi per i consumatori italiani, con un focus sulle conseguenze dell'instabilità geopolitica sull'economia.

La tregua tra Iran e Stati Uniti vacilla, generando incertezza e fluttuazioni nel mercato delle materie prime. In questo contesto di instabilità geopolitica ed economica, Facile.it ha condotto un'analisi approfondita per fare il punto sugli aumenti già registrati e previsti per le bollette di luce e gas, le assicurazioni, i mutui e i carburanti. L'indagine rivela un quadro complesso e preoccupante per le finanze degli italiani, con aumenti significativi previsti in diversi settori e l'ombra dell'inflazione che incombe sull'economia nazionale.

Analizzando le previsioni, Facile.it stima che nei prossimi 12 mesi, i consumatori con contratti indicizzati spenderanno complessivamente 2.711 euro tra luce e gas, un aumento del 12% (284 euro) rispetto alle stime pre-conflitto. L'aumento più consistente riguarda il gas, con una spesa prevista di 1.834 euro rispetto ai 1.617 euro precedenti, mentre la bolletta della luce salirà a 877 euro, a fronte degli 810 euro stimati in precedenza. L'arrivo dell'estate e l'aumento delle temperature potrebbero ulteriormente aggravare la situazione, con un aumento del 19% nella spesa per l'utilizzo dei condizionatori, che porterebbe gli italiani a spendere 144 euro per rinfrescare le proprie abitazioni, contro i 121 euro dell'anno precedente.

Per quanto riguarda benzina e diesel, nonostante i tagli temporanei delle accise, i prezzi alla pompa restano elevati. Considerando una percorrenza di 10.000 km, un automobilista spenderà circa 1.177 euro in benzina, con un aumento del 7% (+81 euro) rispetto alle stime pre-conflitto. Per il diesel, la spesa annua è stimata a 1.190 euro, con un aumento significativo del 26% (+249 euro). L'impatto di questi aumenti è ancora più evidente nel settore dell'autotrasporto, dove i costi per percorrere una tratta di 3.000 km sono passati da 1.283 euro prima del conflitto a 1.622 euro attuali.

Anche il mercato dei mutui risente delle dinamiche economiche attuali. Nonostante la decisione della BCE di non intervenire sui tassi nella riunione di marzo, le rate dei mutui variabili hanno ripreso a salire a causa dell'Euribor, l'indice di riferimento per questo tipo di finanziamenti. L'aumento di circa 10 punti base dell'Euribor a 3 mesi a marzo ha comportato un aumento di circa 6 euro nella rata di aprile per un finanziamento variabile standard. Le previsioni Futures indicano un ulteriore aumento dell'indice, che potrebbe far salire la rata del mutuo standard dai 620 euro di aprile a 642 euro entro l'inizio del secondo semestre e a circa 662 euro entro la fine dell'anno. Questo comporterebbe un aumento di quasi 50 euro nella rata del mutuo variabile standard nel corso del 2026.

Per quanto riguarda le assicurazioni RC Auto, la situazione è ancora in evoluzione, ma il rischio di un aumento dei prezzi è concreto. L'aumento del costo delle materie prime e dell'energia, legato al conflitto iraniano, potrebbe generare inflazione, che a sua volta inciderà sulle tariffe assicurative. Un precedente storico si è verificato dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, quando i prezzi medi dei premi RC auto aumentarono del 18% nei 12 mesi successivi. L'Osservatorio Facile.it ha rilevato che a marzo 2026 il premio medio RC auto era pari a 643,97 euro; stimando un aumento del 15%, si arriverebbe a un rincaro medio di 96 euro





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