Aumento dei prezzi del carburante e voli a rischio: i diritti dei passeggeri

L'aumento dei prezzi del carburante per aerei minaccia ritardi e cancellazioni dei voli. Scopri cosa prevede la normativa europea per proteggere i passeggeri e come agire in caso di problemi.

I prezzi del carburante per aerei sono in aumento, sollevando preoccupazioni per possibili ritardi o cancellazioni dei voli. La situazione, in parte dovuta a eventi geopolitici complessi, ha portato alcuni aeroporti, come Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna, a dover fronteggiare una distribuzione contingentata di cherosene. A Brindisi, si sono verificati problemi di approvvigionamento di carburante, mentre anche altri scali, come Pescara e Reggio Calabria, hanno segnalato limitazioni.

Questo scenario mette in discussione la capacità delle compagnie aeree di operare regolarmente e suscita interrogativi sulla tutela dei passeggeri. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori (Unc), spiega che l'aumento dei prezzi è legato, tra le altre cose, alla necessità per le compagnie aeree di ridisegnare le rotte, evitando lo spazio aereo mediorientale e riorganizzando gli scali. La situazione è ulteriormente aggravata dal blocco dello Stretto di Hormuz, da cui transita una grande quantità di petrolio diretto in Europa. Questo ha già avuto un impatto sui prezzi dei carburanti, e ora pone interrogativi sulla disponibilità di carburante per gli aerei. In questo contesto, è fondamentale comprendere quali sono i diritti dei passeggeri e come la normativa europea interviene per proteggerli in caso di problemi legati ai voli.\La normativa europea, in particolare, garantisce ai passeggeri una serie di diritti fondamentali in caso di cancellazione del volo. Innanzitutto, è previsto il rimborso del biglietto. Inoltre, i passeggeri hanno diritto all'imbarco su un volo alternativo, il prima possibile o in una data successiva, se più conveniente. Oltre a ciò, la legge assicura assistenza, con pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa, la possibilità di effettuare due chiamate telefoniche o inviare messaggi, e la sistemazione in albergo, compresi i trasferimenti da e per l'aeroporto, qualora il volo alternativo sia previsto per il giorno successivo. È importante sottolineare che la normativa europea si applica a tutti i voli in partenza da un aeroporto dell'Unione Europea e a quelli delle compagnie comunitarie che atterrano in Europa. Tuttavia, la normativa non tutela i passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffe ridotte non accessibili al pubblico, né coloro ai quali viene negato l'imbarco per motivi di salute, sicurezza o documenti di viaggio non validi. Un elemento cruciale da considerare è la questione della compensazione pecuniaria. Questa è dovuta, in linea di principio, se la compagnia aerea non informa il passeggero della cancellazione almeno due settimane prima della partenza. L'importo del risarcimento varia in base alla tratta del volo: 250 euro per tratte fino a 1.500 chilometri, 400 euro per tratte intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tra 1.500 e 3.500 chilometri, e 600 euro per tutte le altre tratte. \Tuttavia, Dona sottolinea che, a causa della situazione attuale, la guerra potrebbe essere considerata una 'circostanza eccezionale'. Ciò potrebbe esentare le compagnie aeree dall'obbligo di risarcimento, sebbene la questione sia ancora oggetto di dibattito. In tale scenario, il passeggero potrebbe avere diritto solo al rimborso del biglietto e all'assistenza prevista. In ogni caso, è fondamentale ricordare che la normativa europea offre già una protezione significativa, rendendo superflua, in molti casi, la sottoscrizione di un'assicurazione specifica per tutelarsi in caso di cancellazione del volo. La situazione attuale, caratterizzata dall'aumento dei prezzi del carburante e dalle incertezze geopolitiche, rende ancora più importante conoscere i propri diritti e agire di conseguenza. Il presidente Unc sottolinea che, nonostante le difficoltà, i passeggeri sono tutelati dalla legge e che, quindi, non c'è bisogno di ulteriori polizze assicurative per proteggersi





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