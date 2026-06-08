Nonostante la leggera discesa delle quotazioni, i prezzi del gasolio alla pompa sono aumentati a causa del dimezzamento dell'accisa, con il diesel che supera i due euro al litro in diverse regioni italiane. La benzina e il Gpl invece registrano un calo.

Il recente incremento dell'accisa sul gasolio ha provocato un significativo rialzo dei prezzi alla pompa in Italia , nonostante una leggera flessione nelle quotazioni internazionali. A partire da ieri, lunedì 8 giugno, l'imposta è stata dimezzata, passando da 10 a 5 centesimi al litro, ma l'effetto pratico è stato un aumento di 6,1 centesimi al litro per il gasolio, a causa dell'applicazione dell'aliquota diminuita unitamente all'Iva.

Questo intervento, regolato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha portato il diesel a superare la soglia psicologica dei due euro al litro in ben quattordici regioni italiane, con differenze territoriali marcate. Le eccezioni, dove il prezzo medio resta appena al di sotto di tale limite, sono Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Umbria e Veneto, ma anche in queste aree la tendenza è di avvicinamento al record.

Le rilevazioni della Staffetta Quotidiana mostrano un quadro articolato: sulla rete stradale, la benzina self service è a 1,917 euro/litro, in calo di 9 millesimi rispetto a venerdì, mentre il gasolio self sale a 2,004 euro/litro, con un incremento di 20 centesimi. Il Gpl scende a 0,792 euro/litro (-2 centesimi) e il metano sale leggermente a 1,563 euro/kg (+1).

In autostrada, i prezzi sono più elevati: benzina self a 2,014 euro (-9), diesel a 2,090 euro (+22), Gpl a 0,906 euro (stabile) e metano a 1,587 euro/kg (+3). Questi dati riflettono anche le politiche delle compagnie: Eni ha ridotto di un centesimo i prezzi consigliati di benzina e gasolio sabato, ma domenica ha applicato il nuovo regime accisistico sul diesel, con un rincaro di 6,1 centesimi al litro.

Anche Ip e Q8 hanno aumentato il gasolio di sei centesimi, mentre Tamoil ha diminuito la benzina di un centesimo e alzato il diesel di sei. Scendendo nei dettagli per compagnia, per la benzina self service Eni è a 1,917 euro/litro (servito 2,129), Ip a 1,929 (servito 2,098), Q8 a 1,921 (servito 2,092), Tamoil a 1,912 (servito 1,993).

Per il gasolio self: Eni a 1,999 (servito 2,200), Ip a 1,990 (servito 2,161), Q8 a 2,015 (servito 2,160), Tamoil a 1,974 (servito 2,060). Questi numeri evidenziano come, nonostante le strategie competitive delle singole imprese, l'impatto della modifica accisistica si traduca in un generale inasprimento del costo per i consumatori, soprattutto per il gasolio. La differenza tra self e servito rimane consistente, con un sovrapprezzo per il servito che può superare i 20 centesimi al litro.

Il dato allarmante è la diffusione del diesel oltre i due euro al litro, una soglia simbolica che aggravare i costi per il trasporto merci e per i veicoli privati a motore diesel, con ricadute sull'inflazione. Parallelamente, l'intervista a Steven Spielberg, sebbene presente nel testo di partenza, risulta tematicamente scollegata dalla nota sui carburanti.

Il regista, parlando del suo nuovo film d'azione, sottolinea il ruolo dell'empatia come vero superpotere, un concetto che non ha diretta attinenza con la situazione dei prezzi del gasolio. Per questo, nella riscrittura, si è scelto di focalizzare l'attenzione esclusivamente sulla notizia economica, tralasciando l'intervista a Spielberg che appare come un elemento di disturbo o forse frutto di un errore di aggregazione delle notizie.

L'obiettivo è fornire un resoconto coerente e sostanziale dell'andamento dei prezzi dei carburanti in Italia, analizzando le cause, i valori attuali e le implicazioni per i consumatori





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