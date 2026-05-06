Aumento delle accise sul tabacco: i nuovi prezzi dal 2026 e l’impatto economico

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato l’aumento dei prezzi di alcune marche di tabacco a partire dal 6 maggio 2026, in linea con le disposizioni della Legge di Bilancio. L’incremento delle accise interesserà sigarette, sigari e tabacco trinciato, con un gettito previsto di 1,47 miliardi di euro nel triennio 2026-2028.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha annunciato che, a partire dal 6 maggio 2026, subiranno un aumento di prezzo alcune marche di tabacchi lavorati.

L’incremento interesserà in particolare quattro prodotti a marchio Corset e cinque a marchio The King, con prezzi che variano da un minimo di 5,30 euro a un massimo di 5,70 euro per confezione, a seconda del tipo di prodotto scelto. Le variazioni riguardano sia prodotti singoli che confezioni da 25 pezzi, con costi che oscillano dagli 8 euro fino a oltre 1.500 euro per alcuni tipi di sigari.

L’elenco completo delle modifiche è consultabile sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questo aumento è il risultato delle misure introdotte dall’ultima Legge di Bilancio, che prevede una serie di incrementi delle accise sul tabacco non solo per il 2026, ma anche per gli anni successivi.

Nel dettaglio, l’accisa sui tabacchi lavorati passerà da 29,50 euro per 1.000 sigarette nel 2025 a 32 euro nel 2026, per poi salire a 35,50 euro nel 2027 e a 38,50 euro nel 2028. Inoltre, l’importo minimo dell’accisa sui sigaretti aumenterà da 37 a 47 euro, mentre il tabacco trinciato a taglio fino, utilizzato per arrotolare le sigarette, subirà un rincaro da 148,50 euro il chilogrammo convenzionale a 161,50 euro nel 2026, 165,50 euro nel 2027 e così via.

Per i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide senza nicotina, è previsto un aumento graduale delle accise: 13% nel 2026, 15% nel 2027 e 17% nel 2028. L’aumento dei prezzi al pubblico di sigarette e tabacco garantirà un maggiore gettito per lo Stato, stimato in 1,47 miliardi di euro nel triennio: 213 milioni di euro nel 2026, 465,8 milioni nel 2027 e 796,9 milioni nel 2028.

È importante ricordare che la tassazione sul tabacco porta ogni anno nelle casse dello Stato circa 15 miliardi di euro. Si spera che parte delle maggiori entrate siano utilizzate dal governo per potenziare i servizi pubblici e le infrastrutture





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