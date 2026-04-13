Aurelia New Living: Aprile, porte aperte per un'esperienza abitativa immersiva

Un evento speciale per scoprire Aurelia New Living, un nuovo complesso residenziale a Roma, vivendo in prima persona gli spazi, l'atmosfera e la qualità degli appartamenti. Visite guidate, attici arredati e un'immersione completa nel futuro dell'abitare moderno.

Vivi appieno gli spazi, l'atmosfera e la qualità. Nel mese di aprile, si apre al pubblico un'iniziativa concepita per trasformare una semplice visita in un'esperienza coinvolgente, capace di far immaginare realmente la propria futura casa. Sabato 18 aprile, dalle ore 10:00 alle 18:00, avrà luogo un evento pensato per accogliere visitatori, curiosi e potenziali acquirenti. Il progetto, ormai nella sua fase conclusiva e con numerose unità già abitate, è ora interamente visitabile e propone un percorso immersivo che inizia dall'area di accoglienza, dove materiali informativi, presentazioni e strumenti di realtà virtuale introducono al progetto. Da qui, il percorso prosegue tra viali, aree comuni ed edifici già completati, offrendo una visione concreta della qualità architettonica e del contesto abitativo.

L'evento prevede la visita di un attico completamente arredato, appositamente progettato per offrire un'esperienza abitativa reale e tangibile. Questo spazio rappresenta il fulcro del percorso, consentendo ai visitatori di immergersi completamente nell'atmosfera della residenza, dove sarà possibile apprezzare la luce naturale, la vista e la qualità degli ambienti. Non si tratta solamente di visitare un appartamento, ma di sperimentare uno stile di vita contemporaneo, capace di trasmettere emozioni e facilitare il processo decisionale.

Sarà possibile visitare diverse tipologie abitative, tra cui trilocali, quadrilocali e attici. Le soluzioni si distinguono per spazi ampi e ben distribuiti, pensati per soddisfare le esigenze dell'abitare moderno. Gli appartamenti offrono flessibilità e comfort, adattandosi sia alla vita familiare sia alle nuove modalità di lavoro. La possibilità di entrare fisicamente negli ambienti permette ai visitatori di confrontare le diverse configurazioni e di immaginare concretamente la propria quotidianità all'interno del complesso residenziale.

Un aspetto fondamentale del progetto è la rigenerazione urbana contemporanea in cui è inserito. Il progetto comprende ampie terrazze e giardini privati, oltre a un parco condominiale dotato di piscina, wellness park e servizi dedicati. Questi elementi contribuiscono a definire un nuovo concetto di abitare, in cui natura, servizi e design convivono in modo armonioso. Il quartiere è inoltre al centro di un processo di riqualificazione che prevede l'apertura di nuove strade, aree verdi e un nuovo polo civico, insieme a un potenziamento del sistema della mobilità e dei collegamenti. Tutto ciò contribuirà a valorizzare il quadrante cittadino e a trasformare Aurelia New Living in una nuova 'destinazione' per chi vive a Roma.

Questa iniziativa rappresenta un'opportunità tangibile per vivere il progetto nella sua dimensione reale. L'evento è concepito sia per coloro che hanno già espresso interesse, sia per i nuovi potenziali acquirenti in cerca di una soluzione abitativa innovativa. Partecipare significa compiere un passo oltre la semplice visita: è un'esperienza che aiuta a visualizzare il futuro, trasformando l'idea di casa in qualcosa di concreto e raggiungibile. L'invito è rivolto a tutti coloro che desiderano scoprire e toccare con mano un nuovo modo di vivere la città, in un ambiente che coniuga comfort, design e servizi di alta qualità. L'evento rappresenta un'occasione unica per esplorare in prima persona un progetto abitativo all'avanguardia, immerso in un contesto urbano in continua evoluzione e destinato a ridefinire gli standard dell'abitare moderno. Non perdere l'opportunità di scoprire il futuro della tua casa





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