Aurora Frisini: la voce che spezza il silenzio della famiglia sorda

L'ultima generazione di figli udenti di genitori sordi è un pilastro di solidarietà e di inclusione. Aurora Frisini, 18 anni, studente al Liceo Musicale di Trieste, racconta come la musica e la lingua dei segni sono diventate strumenti di superamento delle barriere. In un talento di talento del 2023 ha raggiunto le semifinali, portando la lingua italiana dei segni sul palco e dimostrando come arte e sensibilizzazione possano convivere. Il suo percorso, da piccolo cantore aspirante a protagonista di un film su Netflix, è una testimonianza di forza e determinazione, testimoniando l'importanza della solidarietà familiare e della comunicazione non verbale.

Aurora Frisini ha imparato a cantare in un mondo di silenzi. Cresciuta con genitori sordi, ha trovato nella musica e nella lingua dei segni una via per connettersi con il suo mondo.

Fin da piccoli, Aurora e la sua famiglia hanno sviluppato un dialogo unico: la voce suona in volo dentro le pareti di una casa che pur non avendo rumore, è assorbita dall'energia di due mani che gesticolano. La ragazza ha detto: "La musica è la mia forza, con il canto ho riempito la nostra casa silenziosa, permettendo anche ai miei genitori di ascoltarmi". Aurora ha 18 anni e frequenta il quinto anno del Liceo Musicale di Trieste.

Nel 2023 ha partecipato al talent show, raggiungendo le semifinali. La sua esibizione non è stata solo un pezzo di canto, ma un'iniziativa di inclusione. Ha portato sul palco la lingua dei segni italiana (LIS) e ha sfruttato l'opportunità per abbattere le barriere di diversità, dimostrando che la musica doveva parlare a tutti, anche a chi non ha l'udito. Le sue parole sottolineavano l'obiettivo di far sentire la sua musica ai suoi genitori, entrambi sordi.

Secondo i dati del Paese, il 90 per cento delle persone nate da genitori sordi è udente, con un rischio maggiore di dare alla luce figli sordi. Aurora, figlia udente di una famiglia sorda, presenta un modello di crescita complessa: tra limbicità, responsabilità di caregiver e una forte sensibilità musicale, ha costruito un'identità di artista e di promotrice di sensibilizzazione.

Nella sua prima apparizione su schermo, nella serie di Netflix "Non abbiamo bisogno di parole", ha espresso l'importanza di promuovere l'inclusione via arte. Ha detto: "La mia vita si è concentrata sul desiderio di riempire quel silenzio che caratterizza la mia famiglia. Mamma e papà sono sordi: mamma dalla nascita, papà lo è diventato a due anni a causa di un'infezione del condotto uditivo.

Il mio cantare è un messaggio per loro e per chi la musica non la può sentire con l'udito, ma la può percepire attraverso il corpo.

" L'infanzia di Aurora è stata un percorso di apprendimento delle mani. Da primissima età ha imparato la lingua dei segni, diventata il ponte tra i suoi genitori e il resto del mondo. Nella narrative più profonda, racconta: "Quella notte, di notte, piangevo impaurita del fatto che nessuno mi sentisse. A volte mi svegliavano e iniziavo a scalciare, solo per far sapere a chi era vicino che ero lì.

La casa era sempre silenziosa, pochi rumori, nessuna voce, solo movimenti delle mani. Ho cominciato a capire che c'era qualcosa di strano. Cavolo, ero enorme di cuore in un corpo che comunque doveva imparare a crescere e fare di tutto per aiutare tutti.

" La storia di Aurora non è solo politica. Le sue parole approfondiscono la difficoltà di crescere in una famiglia di cui si è il sostenitore: "Da subito ho compreso che la mia realtà sarebbe stato diversa, forse più difficile all'inizio, ma anche meravigliosa. È stato difficile crescere in una famiglia dove la voce è importante ma le mani parlano.

Quando i miei professori, i parenti e i miei genitori mi chiedevano il mio commento, la lingua dei segni diventava il mio primo modo per comunicare una risposta. Sono faticata, ma è stato l'errore che mi ha fatto diventare più forte.

" Valorizzare l'inclusione è un tema centrale del racconto. Nonostante molte persone fatocali, i genitori di Aurora non hanno ostacolato la sua crescita artistica. al contrario, le hanno spinto a credere nei suoi sogni e a trovare strumenti per raggiungere i suoi obiettivi. Si ricorda: "Mi hanno dato spinta con parole di sostegno e non mi hanno dimenticato di dare lavoro di una persona che affronti le sfide a cui sto scartando dietro le esigenze dell'uditorio.

" La vita di Aurora è caratterizzata da una ricerca di solidarietà familiare e dall'autlesivo travaglio di condividere musica e gestualità per raggiungere un pubblico più ampio, sensibilizzare le persone sui bisogni della diversità e dell'inclusione. Il suo esempio evidenzia la capacità di trasformare una casa silenziosa in un ellisse di comunicazione, esibendo tutta la dinamica del potere evolutivo della musica e della lingua: la voce che nasce di patto di amore, di condivisione e di vulnerabilità.





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aurora Frisini Linguaggio Dei Segni Inclusione Musica Per Sordi Liceo Musicale Trieste

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“È ispirato da Giosuè Carducci”. Ora parla lo studente dello striscione 'Italia agli italiani' nel liceo di CesenaEnrico Fiumana ha sottolineato di aver visto nei mesi precedenti “messaggi prevalentemente a favore della Palestina e dei palestinesi. Forse il problema è farlo a favore dell’Italia e degli italiani”

Read more »

Puniscono chi espone lo striscione pro-Italia, ma fanno lezioni con le bandiere pro-pal: la follia al liceo MontiAl liceo di Cesena, che ha sanzionato due giovani per aver esposto uno striscione “Italia agli italiani', alcuni studenti denunciano lezioni con simboli pro Palestina esposti in aula senza che però siano stati presi provvedimenti

Read more »

Andrea Battistoni: “Non bastano i titoli di cassetta, all’opera servono scelte coraggiose”Il direttore musicale del Regio di Torino: «Qui si lavora bene, orchestra disposta a sperimentare»

Read more »

'Non siamo razzisti. Però in classe tollerano le bandiere palestinesi'L'allievo del liceo Monti di Cesena Enrico Fiumana: 'Solo amore per la nostra nazione'

Read more »