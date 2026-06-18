Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker scherzano su un incontro al parco: una bambina confonde la nonna

L'influencer Aurora Ramazzotti racconta in una Instagram story un simpatico equivoco avvenuto al parco con una bambina che, vedendola con il figlio Cesare, ha chiesto se Michelle Hunziker fosse la nonna, esprimendo stupore per la sua giovane età. La precisazione della showgirl e il commento ironico sul tema dell'invecchiamento.

"Mamma ma vogliamo dire cosa ci è successo al parco? ". Inizia così l'Instagram story che Aurora Ramazzotti ha pubblicato ieri (17 giugno) su Instagram, dov'è seguita da 2.6 milioni di persone.

Nella story (ripubblicata poi da mamma Michelle Hunziker), l'influencer ha raccontato un aneddoto esilarante accaduto al parco. Quindi il racconto: "C'era una bambina di 5 anni al parco che ci fissava, allora io l'ho salutata. E lei mi fa: 'chi è la mamma del bambino?

'. Allora Aurora ha risposto: 'Io'. La bambina è rimasta piuttosto sorpresa.

'Lei mi ha detto 'quindi lei è la nonna? ''? , ha continuato Aurora.

'No, non ha detto lei è la nonna… - ha precisato Hunziker -. Ha detto 'Ma non è vero che lei è la nonna''. Quindi la bambina, sorpresa, avrebbe detto: "Ma non è vecchia". Hunziker, ridendo, ha commentato: "E menomale".

. Sia anagraficamente che esteticamente. Michelle - classe 1977 - è diventata nonna nel 2023, quando la figlia Aurora ha dato alla luce Cesare. Dunque a soli 46 anni, Michelle era già nonna.

Per questo e per la capacità - tra fortuna, stile di vita e trattamenti - di fermare il tempo, la bambina dev'essere rimasta sorpresa nel vedere che proprio lei potesse essere nonna. Un siparietto simpatico, raccontato sui social da Aurora e Michelle. Aurora Ramazzotti al concerto del padre con il figlio Cesare (2 anni). La dedica speciale di nonno Eros, il video emozionant





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