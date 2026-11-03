Aurus Senat: taglio prezzo a 40 mln di rubli per evitare il fallimento

La limousine di Putin scende a 40 milioni di rubli. Aurus riduce il prezzo per evitare la chiusura dello stabilimento e aumentare le vendite entro il 2026.

L'azienda automobilistica russa Aurus ha avviato una significativa riduzione dei prezzi della sua prestigiosa limousine Senat , il veicolo ufficiale guidato dal presidente Vladimir Putin . Questa mossa strategica mira a contrastare la debole domanda di mercato e a prevenire il rischio di un possibile fallimento aziendale, un obiettivo urgente data la crisi economica che attraversa il progetto.

Drastico taglio prezzo per salvare il brand

Il costo della vettura è stato abbassato da 50 milioni di rubli a 40 milioni di rubli, con una diminuzione complessiva del 20%. Questa riduzione di 10 milioni di rubli (circa 130.000 dollari) è stata attuata per rendere l'auto più accessibile e incrementare le vendite entro la fine del 2026. I concessionari hanno inoltre avverti i potenziali acquirenti che il prezzo del veicolo potrebbe salire a 52 milioni di rubli (circa 676.000 dollari) nel 2027.

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Parallelamente, Aurus sta accettando preordini per una versione aggiornata del modello Senat , il cui lancio sul mercato è previsto tra aprile e giugno 2027. Il veicolo riprogettato è attualmente disponibile in preordine a 49 milioni di rubli (circa 637.000 dollari), sebbene si preveda che il prezzo di partenza aumenterà ad almeno 55 milioni di rubli (circa 715.000 dollari) dopo il lancio ufficiale.

Origini del progetto Korzhak e investimenti pubblici

Il marchio Aurus è nato nell'ambito del progetto Korzhak , sostenuto dal governo russo e lanciato nel 2013 per sviluppare veicoli di lusso con marchio nazionale destinati agli alti funzionari statali. Il progetto, sviluppato dall'Istituto centrale di ricerca scientifica russa per l'industria automobilistica e dei motori ( NAMI ) in collaborazione con Sollers , ha ricevuto un finanziamento di circa 12,4 miliardi di rubli.

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La limousine Senat ha fatto il suo debutto pubblico durante la cerimonia di insediamento presidenziale di Vladimir Putin il 7 maggio 2018. La produzione in serie è iniziata nel maggio 2021 presso uno stabilimento di Yelabuga , nella Repubblica del Tatarstan, inizialmente pubblicizzato come in grado di produrre fino a 5.000 veicoli all'anno.

Componentistica importata e critica alla produzione locale

Tuttavia, nonostante fosse pubblicizzata come un'automobile di lusso di produzione russa, la Senat si basava ampiamente su componenti importati. Secondo il Moscow Times, il produttore ha continuato ad approvvigionarsi di carrozzerie, sensori, centraline elettroniche, interruttori, attrezzature per la saldatura e altri componenti da Corea del Sud, Cina, India, Turchia e paesi dell'Unione Europea almeno fino al 2023.

La domanda commerciale è rimasta limitata, in parte a causa dell'elevato prezzo di acquisto del veicolo. La dipendenza da tecnologie estere ha sollevato dubbi sulla reale nazionalità del prodotto, trasformando un simbolo di sovranità industriale in un assemblaggio di parti globali, il che ha influenzato negativamente l'appeal per alcuni acquirenti istituzionali.

Minaccia di chiusura dello stabilimento di Yelabuga

Sono emerse indiscrezioni secondo cui Aurus avrebbe potuto chiudere il suo stabilimento di produzione di Yelabuga entro la fine dell'anno a causa della debole domanda e degli elevati costi di produzione. Nonostante un obiettivo iniziale di produzione di 5.000 veicoli all'anno, la produzione effettiva è rimasta ben al di sotto delle aspettative, sollevando preoccupazioni sulla sostenibilità a lungo termine del progetto di punta dell'auto di lusso russa.

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La riduzione del prezzo sembra essere l'ultima carta giocata dalla direzione per evitare il collasso della linea di montaggio e del marchio, che ha ricevuto ingenti investimenti pubblici senza riuscire a decollare nel mercato commerciale privato. Il successo di questa campagna sconti determinerà il futuro stesso dell'industria automobilistica di lusso statale in Russia.