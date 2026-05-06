Australia: 13 cittadini legati allo Stato Islamico intendono tornare, ma senza aiuto governativo

Il governo australiano conferma che 13 membri di famiglie legate allo Stato Islamico, attualmente in Siria, torneranno nel Paese senza ricevere assistenza. Le autorità hanno piani di emergenza attivi dal 2014 per gestire i rimpatri e garantire che eventuali sospetti di attività criminali affrontino la giustizia.

L’Australia ha annunciato che 13 membri di famiglie australiane legate al gruppo estremista Stato Islamico , attualmente detenuti nel campo di Roj in Siria, hanno intenzione di fare ritorno nel Paese.

Tuttavia, il governo australiano ha dichiarato che non fornirà alcuna assistenza a questi individui, definendo la loro scelta di unirsi al gruppo jihadista come una decisione "spaventosa e vergognosa". Il ministro degli Interni, Tony Burke, ha sottolineato che le autorità hanno "limiti molto seri" nel prevenire il rientro dei cittadini australiani, ma ha assicurato che chiunque sia sospettato di attività criminali affronterà "la piena forza della legge senza eccezioni".

Il gruppo comprende quattro donne e nove bambini, alcuni dei quali potrebbero essere sottoposti a programmi di reinserimento sociale al loro ritorno. Le autorità australiane hanno confermato di essere pronte a gestire questi rimpatri da oltre un decennio, con piani di emergenza attivati già dal 2014 per monitorare e controllare gli individui legati a gruppi estremisti. La commissaria della polizia federale, Krissy Barrett, ha spiegato che alcuni dei rimpatriati potrebbero essere arrestati immediatamente all’arrivo, mentre altri rimarranno sotto indagine.

I bambini saranno inseriti in programmi di sostegno comunitario per favorire il loro reinserimento. Secondo i media australiani, diverse donne australiane si erano recate in Siria tra il 2012 e il 2016 per raggiungere i mariti, presunti membri dello Stato Islamico. Dopo il crollo del califfato nel 2019, molte di queste persone sono state detenute in campi come Al-Hol, vicino al confine iracheno, dove erano trattenuti i parenti di sospetti combattenti jihadisti catturati durante la campagna sostenuta dagli Stati Uniti.

A gennaio, gli Stati Uniti hanno iniziato a trasferire i detenuti dello Stato Islamico fuori dalla Siria, a seguito del collasso delle forze curde che avevano sorvegliato i campi di detenzione. A febbraio, meno di mille famiglie rimanevano nei campi del nord-est siriano, utilizzati per trattenere i parenti di sospetti militanti dello Stato Islamico.

L’Australia ha ribadito che, nonostante il ritorno di questi individui, il governo non fornirà alcun tipo di supporto, lasciando chiaro che le loro azioni passate avranno conseguenze legali e sociali. La situazione solleva questioni complesse sul diritto di rientro dei cittadini e sulla gestione dei casi legati al terrorismo, con implicazioni sia giuridiche che umanitarie





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