Australia conferma primo caso di influenza aviaria H5N1 nel mainland

Il governo australiano intensifica le misure di contenimento dopo la conferma del primo caso di H5N1 in un uccello marino sulla terraferma, assicurando che non ci sono ancora contagiati nel settore avicolo.

L' Australia , fino ad ora unico continente senza casi confermati di H5N1 sulla terraferma, ha registrato la prima infezione nel mainland in un uccello marino nella remota regione sud-occidentale.

Il virus, precedentemente individuato solo nel territorio subantartico dell'Isola di Heard alla fine del 2025, è stato confermato in un esemplare malato vicino a Esperance, nell'Australia Occidentale. Il primo ministro Anthony Albanese ha dichiarato che il governo farà tutto il possibile per contenere la diffusione, definendo la situazione preoccupante.

La ministra dell'Agricoltura Julie Collins ha rassicurato spiegando che al momento non vi sono prove di infezioni nel settore avicolo o agricolo, né morie di massa, anche se un altro uccello, un petrello gigante, è risultato positivo. Per contrastare la diffusione, l'Australia ha rafforzato le misure di biosicurezza negli allevamenti, avviato test su uccelli costieri, vaccinato specie vulnerabili e simulato piani di risposta.

Nonostante il virus rimanga raro nell'uomo, negli ultimi anni ha portato all'abbattimento di centinaia di milioni di volatili in altre parti del mondo, con gravi ripercussioni sulle filiere alimentari





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