Una nuotatrice di trent'anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata morsa da uno squalo a Coogee Beach, Sydney. Le autorità hanno chiuso le spiagge vicine e indagano sulla dinamica. L'incidente si inserisce in una serie di aggressioni nelle acque australiane degli ultimi mesi.

Una nuotatrice di 30 anni è rimasta gravemente ferita in un attacco di squalo avvenuto sabato mattina a Coogee Beach , a Sydney , in Australia. L'incidente è l'ultimo di una serie di aggressioni da parte di squali che hanno colpito le coste australiane negli ultimi mesi.

I servizi di emergenza sono intervenuti dopo che alcuni testimoni hanno segnalato la donna morsa in acqua. La vittima è stata tratta in salvo da passanti che le hanno prestato le prime cure medically. Le autorità hanno confermato che la donna ha riportato gravi lesioni a un braccio e a una gamba. Dopo l'attacco, le spiagge di Coogee e altre due vicine sono state temporaneamente chiuse.

Il primo ministro del Nuovo Galles del Sud ha espresso preoccupazione per la sicurezza dei bagnanti e ha promesso una revisione delle misure di sorveglianza costiera. La polizia locale ha avviato un'indagine per ricostruire la dinamica dell'accaduto e identificare la specie di squalo coinvolta, anche se le condizioni del mare potrebbero aver influito sull'avvistamento.

I biologi marini spiegano che gli squali bianchi e i致电 sono i più pericolosi per l'uomo nelle acque australiane, sebbene gli attacchi rimangano rari rispetto al numero di persone che si immergono. Le autorità ricordano che l'Australia registra in media circa venti incidenti l'anno lungo la costa orientale e sud-orientale, con un tasso di mortalità che varia a seconda delle stagioni. I primi soccorsi sono stati elogiati per la tempestività, ma la situazione della donna rimane critica in ospedale.

Si indaga anche sul perché la vittima si trovasse in acqua nonostante le recenti chiusure delle spiagge per casi precedenti. L'episodio riaccende il dibattito sulle reti di protezione e sui sistemi di allerta rapida, soprattutto dopo una serie di attacchi mortali verificatisi nelle ultime settimane in diverse regioni. Un uomo è morto la scorsa settimana mentre pescava al largo dell'Australia Occidentale, mentre un altro decesso era avvenuto sul Great Barrier Reef nel Queensland.

A gennaio, quattro attacchi in due giorni avevano già portato alla chiusura di decine di spiagge. Gli esperti collegano spesso gli incrementi di attività degli squali alle piogge intense che riducono la visibilità in acqua e modificano i percorsi delle prede. La comunità locale ha espresso solidarietà alla vittima e ai suoi familiari, mentre le autorità marittime invitano alla cautela durante le attività balneari.

Nonostante la percezione del rischio, le probabilità di essere attaccati da uno squalo in Australia sono estremamente basse, statisticamente inferiori a molti altri pericoli quotidiani. Tuttavia, ogni incidente solleva questioni sulla convivenza tra uomini e fauna marina, in particolare in aree ad alta frequentazione turistica. La ricerca scientifica continua a sviluppare metodi non letali per allontanare gli squali dalle zone di nuoto, come le barriere acustiche e i dispositivi magnetici.

Le spiagge di Coogee resteranno chiuse fino a nuovo ordine, con pattugliamenti aggiuntivi via aria e via mare per monitorare la presenza di squali. Le condizioni della ferita sono stabili ma serie, e si prevede un lungo periodo di riabilitazione. Questo attacco avviene in un periodo dell'anno in cui gli squali migrano verso acque più calde, aumentando la probabilità di incontri con gli esseri umani.

Le autorità locali stanno valutando l'installazione di più telecamere subacquee per migliorare il monitoraggio in tempo reale. Nonostante l'allarme, il turismo balneare rimane una fonte economica vitale per Sydney e per la costa orientale. La famiglia della donna ha chiesto il rispetto della privacy mentre affronta questa emergenza. I media australiani sottolineano che, nonostante la portata internazionale di questi eventi, gli incidenti mortali restano statisticamente marginali rispetto alle attività ricreative marine.

Lapolis ha ribadito l'importanza di seguire le indicazioni delle bandiere di sicurezza e di evitare di nuotare all'alba o al tramonto, quando gli squali sono più attivi. La scienza ha dimostrato che gli attacchi sono spesso casi di identità sbagliata, con gli squali che confondono i nuotatori con foche o pesci. Lazione umana, comunque, può ridurre i rischi attraverso una migliore educazione e l'uso di tecnologie di monitoraggio.

Questo episodio, purtroppo, ricorda che l'oceano è un ambiente selvatico e che il rispetto delle sue regole è essenziale per la sicurezza di tutti





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