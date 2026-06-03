Australia e Isole Salomone annunciano negoziati per un nuovo trattato globale

I leader di Australia e Isole Salomone, Anthony Albanese e Matthew Wale, hanno confermato l'avvio di negoziati per un trattato bilaterale globale, in un momento di crescente competizione con la Cina per l'influenza nel Pacifico.

Il primo ministro australiano Anthony Albanese e il primo ministro delle Isole Salomone Matthew Wale hanno partecipato a una conferenza stampa congiunta alla Parliament House di Canberra, in Australia, il 3 giugno 2026.

L'Australia e le Isole Salomone hanno concordato di negoziare un trattato globale, una decisione annunciata durante la visita del neo primo ministro salomonese Wale a Canberra, che ha scelto l'Australia come sua prima destinazione estera dopo l'elezione.

"Oggi ci siamo impegnati a elevare la nostra relazione bilaterale su richiesta delle Isole Salomone. Questo sarà concordato in un nuovo trattato globale", ha affermato Albanese. Wale ha aggiunto: "Le Isole Salomone sono amiche dell'Australia, lo sono sempre state e sempre lo saranno". Le Isole Salomone, situate circa 1.600 km a nord-est dell'Australia, hanno visto crescere la loro importanza strategica negli ultimi anni, in particolare dopo il rafforzamento dei legami con la Cina.

Questo annuncio rappresenta una vittoria per l'Australia nella competizione per l'influenza nel Pacifico. Il trattato in fase di negoziazione dovrebbe coprire aree di cooperazione come sicurezza, sviluppo economico e cambiamento climatico, consolidando il ruolo dell'Australia come partner principale per le nazioni insulari. La visita di Wale, succeduto a Manasseh Sogavare, segna un possibile cambio di rotta nelle relazioni estere delle Salomone, che nel 2022 avevano firmato un patto di sicurezza con la Cina.

Il nuovo governo di Wale sembra voler riequilibrare le partnership, mantenendo legami con Pechino ma rafforzando quelli con Canberra e altri alleati occidentali. Gli analisti vedono in questo movimento un tentativo di diversificare le relazioni internazionali delle Isole Salomone, evitando un'eccessiva dipendenza da un singolo partner. Il contesto regionale è complesso: gli Stati Uniti, il Giappone e l'UE stanno tutti aumentando la loro presenza nel Pacifico.

L'Australia, come potenza regionale, teme che la crescente influenza cinese possa minare la stabilità e la sicurezza nell'area. Il trattato bilaterale, quindi, è visto come un passo cruciale per rinsaldare i legami storici tra i due paesi. I colloqui dovrebbero iniziare nelle prossime settimane e concludersi entro l'anno, con l'obiettivo di un accordo che risponda alle priorità delle Isole Salomone, inclusa la resilienza climatica e lo sviluppo sostenibile.

Il clima è un tema particolarmente sensibile per le nazioni insulari minacciate dall'innalzamento del livello del mare. La cooperazione in materia di sicurezza potrebbe includere addestramenti congiunti e condivisione di intelligence, elementi che potrebbero allarmare Pechino. Il governo cinese ha finora mantenuto un atteggiamento cauto, definendo le relazioni con le Isole Salomone basate sul rispetto reciproco.

La comunità internazionale osserva con attenzione l'evolversi di questa dinamica geopolitica nel Pacifico meridionale, un'area tradizionalmente considerata nella sfera di influenza australiana ma sempre più contesa





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