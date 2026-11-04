Australia invia velivoli per spegnere incendi Indonesia

L'Australia invia C-130 Hercules e Cessna Citation in Indonesia per supportare le operazioni antincendio. L'aiuto arriva dopo un incidente mortale a Borneo e la crisi sanitaria.

L' Australia ha annunciato giovedì il suo impegno operativo per assistere l' Indonesia nello spegnimento degli incendi boschivi che devastano l'arcipelago da mesi. Questa decisione segue di pochi giorni la tragedia verificatasi sull'isola del Borneo, dove un elicottero antincendio è precipitato durante una missione critica, causando la morte di un membro dell'equipaggio e il ferimento di diversi altri membri del personale militare.

Partenza velivoli da Nuovo Galles del Sud

Il Servizio antincendio rurale del Nuovo Galles del Sud ha ufficialmente dispiegato due aeromobili da combattimento incendi a supporto delle autorità indonesiane. I due velivoli, identificati come un C-130 Hercules e un aereo Cessna Citation, sono attesi per unire le operazioni di spegnimento sul territorio indonesiano nel periodo compreso tra il 6 novembre e il 12 novembre, come confermato in un comunicato ufficiale.

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Crisi incendi e impatto sanitario in Indonesia

Le autorità governative indonesiane, attraverso l'agenzia per la mitigazione dei disastri BNPB, hanno descritto la situazione come la più grave negli ultimi undici anni. Vaste estensioni di terreno sono state bruciate, principalmente sulle isole di Sumatra, Borneo e Papua, creando una emergenza ambientale senza precedenti negli ultimi decenni che richiede interventi massicci e coordinati.

Dati sanitari e sforzi istituzionali

La salute pubblica è gravemente compromessa dagli incendi e dalla foschia densa che ricoprono la regione. I dati forniti dal Ministero della Salute mostrano che, al 2 novembre, si sono registrati oltre 400.000 casi di infezioni respiratorie acute in sette diverse province. Kristomei Sianturi, capo della BNPB, ha sottolineato che l'Indonesia continua a compiere enormi sforzi per controllare le fiamme, integrando operazioni di spegnimento aereo e di inseminazione delle nuvole con l'assistenza straniera appena giunta.

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Capacità operativa dei velivoli australiani

L'Ambasciatore australiano Roderick Bruce Brazier ha dettagliato le capacità operative del supporto offerto da Canberra. Il velivolo Large Air Tanker fornito dall'Australia è in grado di sganciare fino a 15.000 litri d'acqua per ogni sortita, con una capacità stimata di eseguire fino a sei sortite al giorno, garantendo un flusso costante di risorse per il contrasto alle fiamme.

Dettagli dell'incidente a Borneo

Mercoledì, un elicottero antincendio si è schiantato nel Kalimantan Centrale, sull'isola del Borneo, secondo quanto riferito dalle forze armate in un comunicato ufficiale. L'incidente ha causato la morte di un membro dell'equipaggio e ha ferito cinque altre persone. Le autorità militari hanno aggiunto che due ufficiali rimanenti sono ancora dispersi e devono essere evacuati dalle zone di operazione, evidenziando i rischi elevati per il personale di soccorso.