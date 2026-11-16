L'Australia introduce requisiti più rigorosi per i visti Working Holiday. Obbligo di quattro mesi di lavoro rurale per il rinnovo, per contrastare carenza manodopera agricola e pressione immigrazione.

Il governo federale australiano ha ufficialmente annunciato martedì 17 novembre una modifica sostanziale alle regole per i visti turistici con permesso di lavoro, definiti Working Holiday Maker. Questa decisione, resa nota dal Dipartimento degli Affari Interni, mira a bilanciare la necessità di ridurre i flussi migratori complessivi con l'urgenza di colmare la grave carenza di manodopera nei settori agricolo e ricettivo che colpisce le regioni interne del Paese. L'obiettivo primario è garantire che gli stranieri che desiderano estendere il loro soggiorno contribuiscano in modo tangibile all'economia locale, specialmente nelle aree geografiche che soffrono di mancanza di forza lavoro stagionale.

Estensione obbligatoria del periodo lavorativo richiesto

La regola fondamentale del programma ha subito un innalzamento significativo della soglia di impegno richiesto. In passato, i titolari del visto dovevano completare tre mesi di lavoro nelle zone rurali per poter accedere al rinnovo del visto per il secondo anno di permanenza nel territorio nazionale. Con la nuova normativa entrata in vigore il 17 novembre, tale periodo obbligatorio è stato esteso a quattro mesi. Questo cambiamento non incide sul primo anno di concessione del visto, ma rappresenta un ostacolo maggiore per chi vuole sfruttare il programma per prolungare la propria esperienza lavorativa e di viaggio in Australia oltre il primo anno solare.

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Posizione ufficiale del Ministro degli Affari Interni

Tony Burke, il Ministro degli Affari Interni australiano, ha chiarito pubblicamente la posizione del governo rispetto a queste modifiche. Il Ministro ha sottolineato come i partecipanti al programma Working Holiday apportino un contributo economico vitale, in particolare nei settori dell'agricoltura, del turismo e dell'ospitalità nelle regioni regionali. Tuttavia, ha aggiunto che quando la domanda di partecipazione al programma cresce troppo rapidamente, il governo si trova nella condizione di dover utilizzare strumenti specifici per gestire il flusso in modo adeguato e sostenibile, proteggendo al contempo gli interessi dei residenti e del mercato del lavoro locale.

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Impatto sulle categorie professionali e deroghe esistenti

Il programma è storicamente rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni provenienti da più di una dozzina di paesi, offrendo loro un'opportunità di lavoro stagionale. Le mansioni tipiche coprono un'ampia gamma di ruoli, dalla cura dei bambini e servizio in sala, fino alle attività agricole più faticose e ai lavori nel commercio al dettaglio. È importante notare che la regola sui quattro mesi di lavoro rurale non si applica uniformemente a tutti i cittadini. Una deroga del 2021, concordata dai precedenti governi, esenta specificamente i cittadini del Regno Unito. Questa eccezione ha portato a un aumento significativo degli arrivi di backpacker britannici, creando paradossalmente una carenza di manodopera nelle aree regionali dove invece si cercava di incentivare il lavoro tramite i nuovi visti.

Contesto migratorio e misure future per il controllo dei flussi

Questa misura si inserisce in un quadro più ampio di politiche migratorie restrittive adottate dall'Australia a causa del dibattito crescente sui livelli elevati di immigrazione nel Paese. Il governo ha già annunciato limitazioni per gli studenti stranieri che vogliono accompagnare partner e figli durante il periodo di studio. Inoltre, sono in fase di attuazione sistemi di sorteggio per i backpacker al fine di gestire la capienza dei visti. L'introduzione di questa misura mira a orientare i flussi verso le aree più bisognose di personale, cercando di risolvere le disparità regionali nella disponibilità di lavoratori per le industrie chiave come quella vitivinicola e quella turistica stagionale.