L'Australia ha imposto sanzioni contro il finanziamento del terrorismo a Zohair Hassib e Kazem Hamad, accusati di aver orchestrato attacchi incendiari a Sydney e Melbourne per conto dell'Iran.

L'Australia ha annunciato l'imposizione di sanzioni per il finanziamento del terrorismo nei confronti di due individui accusati di aver organizzato attacchi incendiari di matrice antisemita nelle città di Sydney e Melbourne. Queste misure punitive, rese note nella giornata di venerdì, mirano a colpire direttamente le reti finanziarie che sostengono le operazioni coordinate per conto dello Stato iraniano nel territorio australiano. La mossa rappresenta un escalatedo nelle tensioni diplomatiche tra i due paesi, confermando la posizione ferma di Canberra contro le ingerenze estere.

Dettagli sugli attentati e sugli imputati

Secondo quanto dichiarato dal Ministero degli Affari Esteri australiano, Zohair Hassib e Kazem Hamad sono gli artefici materiali delle violenze verificatesi nel corso del 2024. I due suspect hanno impiegato una complessa catena di intermediari per eseguire gli attacchi incendiari che hanno colpito un ristorante kosher a Sydney e la sinagoga Adass Israel a Melbourne. Le autorità australiane hanno evidenziato come questa struttura operativa abbia richiesto una pianificazione sofisticata per eludere i controlli di sicurezza nelle località selezionate.

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Reazioni del governo Wong

La Ministro degli Affari Esteri Penny Wong ha comunicato l'annuncio attraverso un rilascio ufficiale, sottolineando che le nuove restrizioni economiche hanno l'obiettivo preciso di limitare l'accesso dei soggetti designati ai fondi e di ostacolare la loro capacità di reclutare personale, pianificare operazioni e condurre attacchi. Wong ha definito queste sanzioni un passo importante nel contrastare la capacità dell'Organizzazione delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) di eseguire aggressioni contro gli australiani e contro gli interessi nazionali australiani.

Escalation diplomatica con Teheran

Queste misure si inseriscono in un contesto di deterioramento delle relazioni bilaterali che ha raggiunto un punto critico nel mese di agosto 2025, quando il governo australiano ha ordinato all'ambasciatore iraniano di lasciare il paese. Si tratta della prima espulsione di un diplomatico di tale livello dalla Seconda Guerra Mondiale, un gesto simbolico e politico di grande portata. Parallelamente a questa decisione, Canberra ha sospeso tutte le operazioni presso la propria ambasciata situata a Teheran, interrompendo le normali relazioni diplomatiche.

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Designazione IRGC e conseguenze legali

Oltre alle espulsioni diplomatiche, l'Australia ha aggiunto formalmente il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) alla propria lista ufficiale delle organizzazioni terroristiche. Questa classificazione legale amplifica le implicazioni delle sanzioni individuali, poiché integra il quadro normativo contro il finanziamento del terrorismo. Le sanzioni impediscono a Hassib e Hamad di accedere a qualsiasi bene o fond o risorse finanziarie sotto la giurisdizione australiana, bloccando di fatto il supporto economico alle loro attività.

Prospettive future e sicurezza nazionale

La mossa dell'Australia segnala una linea dura nella gestione della sicurezza nazionale di fronte a minacce transnazionali. Le autorità intendono utilizzare questi strumenti legali per disincentivare qualsiasi tentativo di reclutamento o pianificazione di eventi simili in futuro. La combinazione di sanzioni individuali, isolamento diplomatico e designazione terrorista dell'IRGC rappresenta una strategia multifacciale per proteggere le comunità elette e i cittadini australiani da eventuali ulteriori aggressioni coordinate da attori statali esteri.