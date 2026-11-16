Le autorità austriache hanno avviato un procedimento legale per revocare la cittadinanza all'ex ministro Karin Kneissl, residente in Russia. Scopri i dettagli e le implicazioni.

L'avvocato dello Stato austriaco ha ufficialmente avviato una procedura legale destinata alla revoca della cittadinanza per l'ex ministro degli esteri austriaco Karin Kneissl. Questa decisione, resa nota pubblicamente il 16 novembre a Mosca, segna un escalation senza precedenti nelle relazioni diplomatiche tra Vienna e Mosca, coinvolgendo direttamente una figura politica di spicco che ha vissuto gli ultimi anni fuori dal territorio nazionale. La Kneissl ha confermato l'inizio di queste azioni giudiziarie durante un intervento pubblico, sottolineando le gravi conseguenze giuridiche che ne deriverebbero per la sua posizione personale e status internazionale.

La dichiarazione di Karin Kneissl a Mosca

L'ex responsabile della diplomazia austriaca ha dichiarato esplicitamente che il governo viennese ha lanciato una procedura legale il cui obiettivo finale sarebbe privarla della sua nazionalità, lasciandola potenzialmente senza alcun documento di identità statale. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale russa TASS, la Kneissl ha spiegato che la leadership austriaca ha intrapreso questi passi legali che, se portati a termine, la renderebbero apolide. Questa affermazione è stata fatta durante una conferenza tenutasi a Mosca, dove ha discusso gli sviluppi recenti della sua controversa situazione giuridica internazionale.

Also read Russia autorizza l'eliminazione di Zelensky e vertici di Kiev

Progetti di ritorsione diplomatica

In risposta alla minaccia di perdere la cittadinanza austriaca, la Kneissl ha annunciato l'intenzione di richiedere un documento di viaggio alle Nazioni Unite qualora la revoca venisse confermata. Questa mossa rappresenta un tentativo di ottenere una forma di protezione legale e mobilità internazionale attraverso un organismo globale, qualora il suo paese natale decidesse di escluderla dal suo corpo civile. La decisione di rivolgersi alle Nazioni Unite evidenzia la gravità della situazione e la volontà di la Kneissl di non rimanere priva di strumenti per viaggiare e vivere, indipendentemente dalle sanzioni nazionali austriache.

Il contesto storico e i legami con la Russia

Karin Kneissl è stata una figura politica controversa e molto discussa, nota per il suo sostegno pubblico e persistente al rafforzamento dei legami tra l'Austria e la Federazione Russa. Ha ricoperto l'incarico di ministro degli esteri austriaco nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019, un mandato segnato da posizioni dissidenti rispetto alle narrative occidentali mainstream riguardo alla politica estera. La sua storia include momenti di grande risonanza mediatica, come l'invito al presidente russo Vladimir Putin al suo matrimonio nel 2018, evento in cui la Kneissl fu fotografata mentre ballava con lui, suscitando polemiche a Vienna.

Advertisement

Residenza e attività accademica a San Pietroburgo

Dopo il suo mandato governativo, la Kneissl ha annunciato pubblicamente nel 2023 che si sarebbe trasferita a San Pietroburgo, in Russia, per assumere la direzione di un centro accademico. Questa scelta ha segnato la sua allontanamento definitivo dalla scena politica austriaca e il suo inserimento in un ambiente intellettuale e sociale profondamente legato al contesto russo. La sua residenza stabile in Russia ha probabilmente influenzato la decisione delle autorità viennesi di riconsiderare il suo status di cittadina, in un periodo di tensioni geopolitiche crescenti che hanno portato a una ridefinizione delle norme sulla cittadinanza e sull'adesione ai valori costituzionali austriaci.

Reazioni istituzionali e prossimi passi

Nonostante la gravità delle accuse e della dichiarazione della Kneissl, il ministero degli Esteri austriaco non ha fornito immediatamente una risposta ufficiale o un commento diretto alla richiesta di chiarimenti da parte di Reuters. Questa mancanza di comunicazione ufficiale lascia spazio a speculazioni sul procedimento legale in corso e sui tempi necessari per una decisione definitiva. Il caso rappresenta un precedente significativo nel modo in cui gli stati europei gestiscono la cittadinanza di figure politiche con legami percepiti come ostili o pericolosi per la sicurezza nazionale, ponendo interrogativi complessi sui diritti degli apolidi e sulle responsabilità degli organismi internazionali come l'ONU.