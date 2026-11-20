Il sito del Ministero degli Esteri austriaco è stato hackerato tra il 12 e il 13 novembre. Sono stati consultati i contatti del personale durante il guasto Microsoft globale.

Il Ministero degli Esteri austriaco ha confermato che il proprio sito web è stato oggetto di una violazione informatica avvenuta lo scorso week-end, portando alla luce i dati sensibili del personale dipendente. La comunicazione ufficiale, rilasciata venerdì a Vienna, sottolinea che l'accesso non autorizzato ha interessato archivi contenente i nomi e i recapiti di lavoro dei dipendenti, sia della sede centrale che delle missioni diplomatiche estere. L'incidente è avvenuto nel contesto di un'interruzione globale del servizio Microsoft, un fattore che potrebbe aver facilitato l'irruzione nei sistemi di difesa digitale dell'istituzione governativa.

Dettagli dell'intrusione e tempistica precisa

Secondo quanto dichiarato dal Ministero, l'accesso illegittimo al portale web, gestito da un fornitore di servizi esterno, si è verificato specificamente tra il 12 e il 13 novembre. Un team di esperti informatici incaricato di condurre le indagini ha accertato che, durante questa finestra di vulnerabilità, sono stati consultati registri che elencavano i dettagli di contatto del personale del ministero. Non è stata ancora identificata l'entità responsabile della penetrazione nelle infrastrutture informatiche austriache, né sono stati forniti dettagli sulle modalità tecniche specifiche utilizzate dagli attaccanti per aggirare le misure di sicurezza esistenti.

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Contesto geopolitico e tensioni con la Russia

Sebbene l'Austria mantenga una posizione di neutralità militare, le sue relazioni politiche con la Russia si sono deteriorate significativamente negli ultimi anni, soprattutto a seguito dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022. In un contesto di crescente ostilità digitale, Vienna ha già accusato Mosca in passato di condurre attività informatiche malevole. Nello specifico, il governo austriaco ha affermato che la Russia era responsabile di un precedente attacco informatico contro il Ministero degli Esteri austriaco verificatosi tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Questa denuncia è stata condivisa insieme ad altri otto Stati membri dell'Unione europea che hanno riportato di aver subito lo stesso tipo di minacce.

Escalation diplomatica ed espulsioni

Le tensioni tra Vienna e Mosca hanno portato a provvedimenti concreti che hanno coinvolto il personale diplomatico. In passato, Vienna ha espulso vari diplomatici russi per attività giudicate incompatibili con il loro status, un'eufemistica descrizione comune per indicare lo spionaggio. Più recentemente, il mese scorso, il governo austriaco ha espulso quattro cittadini russi, portando a diciotto il numero totale dei russi dichiarati personae non gratae dal 2020 ad oggi. La Russia aveva annunciato in quel frangente una risposta adeguata ai provvedimenti austriaci.

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Conseguenze immediate e contromisure

Le ritorsioni diplomatiche si sono manifestate rapidamente anche dopo le ultime espulsioni. A soli quattro giorni di distanza dalla decisione di Vienna di dichiarare l'espulsione dei quattro diplomatici russi, il governo austriaco ha reso noto che la Russia aveva espulso un delegato commerciale in servizio presso l'ambasciata russa a Mosca. Questo scambio di ritorsioni evidenzia la fragile natura dei rapporti bilaterali e l'alto livello di tensione che caratterizza la diplomazia tra i due paesi. La recente violazione informatica del sito del Ministero degli Esteri austriaco rischia di accentuare ulteriormente questo clima di diffidenza reciproca, soprattutto considerando la sensibilità dei dati compromessi.

Prospettive future e indagini in corso

Al momento, non ci sono dettagli pubblici su eventuali sanzioni informatiche aggiuntive contro Mosca in risposta alla recente intrusione. L'Austria continuerà a monitorare la situazione di cybersecurity in stretta cooperazione con gli alleati dell'Unione europea, dato che la maggior parte dei paesi membri ha subito attacchi simili. La trasparenza sulle vulnerabilità sfruttate durante il guasto Microsoft globale potrebbe essere cruciale per prevenire futuri tentativi di accesso non autorizzato. La comunità diplomatica internazionale osserva con attenzione l'evoluzione della situazione, mentre il Ministero degli Esteri austriaco likely sta lavorando per rafforzare i protocolli di sicurezza e garantire la protezione dei dati del personale nelle missioni estere.