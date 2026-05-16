Autista marocchino travolge pedoni a Modena, accoltella un passante prima di essere fermato

Un uomo di 31 anni, laureato in Economia e con origini marocchine, ha investito diversi pedoni a Modena e poi ha accoltellato un passante prima di essere fermato da alcuni passanti. L'uomo è sotto interrogatorio in questura a Modena e le motivazioni dell'assalto sono ancora da chiarire.
Si chiama Salim Elkoudri ed è laureato in Economia, l'uomo che oggi a Modena al volante di un'auto ha travolto alcuni pedoni. L'uomo, 31 anni, è nato a Seriate in provincia di Bergamo, ma risiede nel Modenese e ha origini marocchine.
In base a quanto emerge sembra non sarebbe stato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Ancora tutte da chiarire le motivazioni dell'assalto: il giovane è sotto interrogatorio in questura a Modena.
'Ho sentito il sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l'evolversi della vicenda. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni''. Lo scrive sui social
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