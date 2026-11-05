Autista scuolubus ubriaco fermato Valle Sabbia: patente revocata

Il conducente di uno scuolabus è stato fermato dalla Polizia locale nella Valle Sabbia con un tasso alcolemico triplo rispetto al limite. Ecco i dettagli dell'evento.

Un conducente di scuolabus è stato fermato dalla Polizia locale durante un servizio di trasporto scolastico nella Valle Sabbia, nel Brescia no, mercoledì 4 novembre 2026. L'intervento è avvenuto intorno a mezzogiorno quando l'automobilista si stava dirigendo verso la scuola per caricare i bambini.

Alcoltest positivo triplo limite

Le forze dell'ordine hanno intercettato il mezzo prima che potesse far salire a bordo gli studenti. Al momento del controllo è stata effettuata un'alcoltest che ha confermato i sospetti degli agenti. Il tasso alcolemico riscontrato era quasi tre volte superiore al limite consentito dalla legge per la guida di veicoli da trasporto.

Also read Supermercati hackerati in Italia, gli accertamenti della Polizia postale: il punto

Ritiro patente e sostituzione autista

L'esito del test ha portato al immediato ritiro della patente di guida dell'autista coinvolto. La ditta concessionaria del servizio di trasporto ha prontamente messo a disposizione un altro conducente per garantire la continuità del servizio. Questa decisione ha permesso di assicurare il trasporto dei bambini senza causare disagi alle famiglie coinvolte nell'evento.

Advertisement

Contesto normativo e sicurezza stradale

La condotta dell'autista rappresenta una grave violazione delle norme sulla sicurezza stradale, specialmente quando sono coinvolti minori. L'episodio sottolinea l'importanza del controllo rigoroso da parte delle autorità locali per prevenire incidenti e garantire la tutela degli utenti più vulnerabili durante il viaggio verso le istituzioni scolastiche.

Impatto sulle famiglie locali

Le famiglie della Valle Sabbia possono ora contare sulla regolarità del servizio grazie all'intervento tempestivo della ditta di trasporto. La sostituzione immediata dell'autista ha evitato interruzioni nelle routine quotidiane dei bambini e dei loro genitori, mantenendo alta l'attenzione sulla sicurezza durante i tragitti scolastici.