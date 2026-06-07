Auto travolge cinque pedoni in strada: morta ragazza di 17 anni, 4 feriti gravi

Un grave incidente stradale ha avuto luogo nella provincia di Varese, sul lago Maggiore, dove un'auto ha investito cinque pedoni, causando la morte di una ragazza di 17 anni e ferendo gravemente quattro persone.

Un grave incidente stradale ha avuto luogo nella provincia di Varese, sul lago Maggiore, dove un'auto ha investito cinque pedoni, causando la morte di una ragazza di 17 anni e ferendo gravemente quattro persone.

La tragedia è avvenuta nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca, dove le persone investite erano in viaggio per raggiungere la spiaggia. Gli elicotteri e le ambulanze sono stati inviati sul posto per trasportare i feriti in ospedale, dove sono stati ricoverati in codice rosso e giallo. La centrale operativa Soreu dei Laghi ha attivato un massiccio dispositivo di soccorso, inviando sul posto più elisoccorsi e ambulanze.

I Carabinieri della compagnia di Luino sono stati chiamati per accertare l'accaduto e la statale 394 è stata temporaneamente chiusa al traffico. La tragedia ha suscitato un grande scalpore e le persone sono state evacuate dal luogo dell'incidente. La polizia e le forze dell'ordine sono state presenti sul posto per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico





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